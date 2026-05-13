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    首頁 > 政治

    阿伯讚沈伯洋「有國際觀」會支持 高嘉瑜幽默自薦：我也很適合

    2026/05/13 12:49 記者孫唯容／台北報導
    民進黨議員參選人高嘉瑜也化身記者，親自訪問內湖在地阿伯，面對民進黨徵召沈伯洋參選北市，阿伯盛讚他優秀又有國際觀，一定會支持他參選。（翻攝高嘉瑜臉書）

    民進黨議員參選人高嘉瑜也化身記者，親自訪問內湖在地阿伯，面對民進黨徵召沈伯洋參選北市，阿伯盛讚他優秀又有國際觀，一定會支持他參選。（翻攝高嘉瑜臉書）

    民進黨今（13）日下午將正式徵召立委沈伯洋參選台北市長，挑戰現任市長蔣萬安的連任之路。投入台北市第二選區（內湖、南港）議員參選的高嘉瑜也化身記者，親自訪問內湖在地阿伯，面對沈伯洋參選，阿伯盛讚他優秀又有國際觀，一定會支持他參選。

    高嘉瑜今天PO出訪問基層的影音，表示「來聽聽基層阿北怎麼說」，鏡頭中她詢問是否支持沈伯洋參選台北市長，阿伯相當支持，說「讚啊！不錯啊」，高嘉瑜也追問阿伯為何這樣認為？阿伯則說，沈伯洋「為人老實、國際觀很好」。

    高嘉瑜稱讚阿伯很厲害，怎麼連國際事務都知道，阿伯也回覆「他怎麼會不知道，都有看新聞」，所以會支持沈伯洋嗎？阿伯也說對啊。至於還有其他優點嗎？阿伯則說「人很優秀」，高嘉瑜下秒也開玩笑回「那我也很適合」，隨後再補充中共最怕沈伯洋，阿伯也認同。最後詢問沈伯洋讚不讚？阿伯也大方對鏡頭微笑比讚。

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