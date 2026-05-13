結果逆轉！狗兒「豆子」遭鄰劃傷 雲林地院請「當事狗」到庭

雲林地院法官王子榮日前審理男子持刀捅傷案，傳喚飼主偕同狗兒「豆子」到庭勘驗。（記者李文德攝）

雲林縣斗南鎮王姓男子，因不滿鄰居王姓飼主所養的米克斯犬「豆子」吠叫，持刀劃傷狗兒，飼主憤而提告由檢察官以毀損罪起訴，主張犬隻受深刻人為創傷，必然影響日後互動。雲林地院法官王子榮，在審理期間傳喚飼主偕同「豆子」到法庭勘驗近20分鐘，過程中豆子善意回應，法官審酌後判王男無罪，全案仍上訴中。

王男因與住家旁的王姓飼主不睦，又不滿其飼養的10多歲狗兒「豆子」常對他吠叫，去年1月7日王男手持水果刀，朝「豆子」右側腰部畫出將近10公分的刀傷，經送醫後，所幸「豆子」無大礙已康復。飼主也因王男持刀攻擊事件，經由律師狀告雲林地檢署，檢方以毀損罪起訴。

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審理過程，檢方主張犬隻受人為深刻創傷，將提高對周遭環境戒心，且必然影響日後與人類互動，亦即寵物喪失和人類互動及陪伴的重要效用。承審法官王子榮在審理期間也考量是否可做動物行為鑑定，不過因資源稀少，因此傳喚王姓飼主協同「豆子」一同到法庭，由法官與「豆子」互動「勘驗」。

王子榮表示，與「豆子」在法庭內互動約20分鐘，起初豆子因陌生環境不斷朝主人方向望去，而隨著時間推移，豆子逐漸放鬆，他也可以觸摸豆子，可發現豆子右腰已產生增生組織，觸摸上感覺當時傷害很嚴重。

王子榮指出，法官對於「豆子」是全然陌生的人，但他俯身與其互動，也做眼神確認，「豆子」並沒有太多的抗拒，伸手輕拍狗兒的頭、撫摸頸部，「豆子」也是善意回應，甚至後續還趴坐在法庭上。整體來說，「豆子」雖然是一隻老狗，但從跟人互動，保持信任，也不會隨意顯露出攻擊的意圖。

法官審酌一切證據及勘驗結果，認「豆子」外觀傷勢已康復，即便法官對牠來說為全然陌生人，但只要稍加互動，就能建立起一定關係，也願意讓人親近，難認有檢察官所指作為寵物喪失重要功效，所提出證據，不足以證明被告有何毀損犯行存在，此外現存證據，亦查無其他證據足證被告有檢察官所指毀損犯行，最後判處無罪，目前全案由飼主提出上訴。

雲林地院法官王子榮日前審理男子持刀捅傷案，傳喚飼主偕同狗兒「豆子」到庭勘驗。示意圖。（AI生成）

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