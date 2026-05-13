軍購審查慢、大砍4700億元 沈伯洋批：送給習近平川習會談判籌碼

沈伯洋接受本報專訪。（記者田裕華攝）

立法院8日三讀通過7800億元軍購特別條例版本，相較行政院原訂計畫1.25兆元大砍4700多億元。將代表民進黨參選台北市長的立委沈伯洋，上午接受《自由時報》訪問表示，藍白擋軍購對所有人都扣分，只有中國加分。1.25兆元版重點是可以購買的項目，如果不給買無人機、防空系統、非紅供應鏈，根本莫名其妙，只會讓國際盟友質疑，台灣明擺著不要非紅供應鏈，而且中國問題多，需要在川習會上有談判籌碼，結果台灣還送他。

除了7800億元軍購特別條例版本，也明定採購採一年一期方式編列，期滿後的後續預算及期程，經立法院同意後，分期辦理預算籌編及審議。

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沈伯洋指出，防空系統整合很重要，台灣要用最有效率的武器對抗來自中國的飛彈，需要人工智慧整合的系統，如果只有手腳、沒有大腦，意義不大，而且金額佔比也沒有很多，卻不給買又延遲審查，可能造成國防空窗超過一年，國防若無嚇阻力，中國是否可以隨時進攻，攻台成本一旦變低，中國政黨就能宣稱武力不用，應談和平協議。

沈伯洋示警，上一個跟中國簽協議的是西藏，簽了變成國內事務，他國便無法插手，直言立法院在軍購特別條例上拖很久，就是送給習近平的大禮，讓習近平得以在川習會上跟川普說，實際上得利的只有中國，中國經濟問題太多，需要談判籌碼，結果台灣還送他談判籌碼。

對於藍白不給買無人機、防空系統、非紅供應鏈，他說明，在野立委很可惡，欺騙民眾說8年1.25兆放進特別條例是空白授權，並宣稱會排擠年度預算，實際上不論是年度預算、特別預算都要經過立院審查。

他也以立委傅崐萁提出的「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」為例，2年匡列特別預算300億元，把錢用於購買必要機具，也須經立委審查，民進黨團應該要告訴社會大眾事實。

沈伯洋提到，針對軍購部分，先前也有召開機密會議，公布採購細節，但他質疑，藍委明知一看就會知道完整內容，以及為何需要1.25兆元，所以多數都不來。建議民進黨部可以去各地巡迴宣講，讓國人了解國防困境、軍購意義，這也是執政黨的任務。

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