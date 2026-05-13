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    首頁 > 政治

    彰化缺「衣」不可！ 魏平政參選縣長地方反彈 粉專梗圖連發不放棄

    2026/05/13 12:54 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣立委謝衣鳯爭取縣長提名未果，國民黨將徵召魏平政參選，基層在支持粉專炸鍋了。（取自彰化缺衣不可粉專）

    彰化縣立委謝衣鳯爭取縣長提名未果，國民黨將徵召魏平政參選，基層在支持粉專炸鍋了。（取自彰化缺衣不可粉專）

    國民黨將徵召提名考紀會前主委、律師魏平政參選彰化縣長，引發地方強烈不滿，支持立委謝衣鳯選縣長的粉專「彰化缺衣不可」就梗圖連發，強調「不要空降！要民調！」，就算在魏平政徵召在即，也要「支持衣鳯！民調第一！」

    「彰化缺衣不可」粉專在今年初設立，近來頻繁發文，針對國民黨不做民調要徵召，更是梗圖狂發，強調「靠空降勝選不可能」、「民意第一，拒絕黑箱」、「團結就是力量，讓我們再一次一起出發」，讓支持者都點讚說好。

    雖然魏平政徵召在即，但粉專力挺謝衣鳯的動作沒有停止，網友更是留言「最強的不提名，去提個路人甲？」、「國民黨真的是夠無能的，會贏的人不提名，好好的牌要打到輸，謝衣鳯加油。」還有民眾留言「支持妳脫黨參選」、「退黨參選，夠強就自己出來選」。

    也有民眾留言「不會投票給魏平政」，還有人直接問「魏平政是誰」、空降不會當選，票也會開的很難看，26鄉鎮市誰知道他？」、「學歷、經歷、能力、民意高、長相又好丶不提名、國民黨要倒」，太多支持者都無法接受，國民黨捨棄民調第一的謝衣鳯不提名，最後竟然是不辦初選，直接徵召魏平政來扛起彰化縣長選舉的重任。

    彰化縣立委謝衣鳯爭取縣長提名未果，國民黨將徵召魏平政參選，基層在支持粉專炸鍋了。（取自彰化缺衣不可粉專）

    彰化縣立委謝衣鳯爭取縣長提名未果，國民黨將徵召魏平政參選，基層在支持粉專炸鍋了。（取自彰化缺衣不可粉專）

    彰化縣立委謝衣鳯爭取縣長提名未果，國民黨將徵召魏平政參選，基層在支持粉專炸鍋了。（取自彰化缺衣不可粉專）

    彰化縣立委謝衣鳯爭取縣長提名未果，國民黨將徵召魏平政參選，基層在支持粉專炸鍋了。（取自彰化缺衣不可粉專）

    彰化縣立委謝衣鳯爭取縣長提名未果，國民黨將徵召魏平政參選，基層在支持粉專炸鍋了。（取自彰化缺衣不可粉專）

    彰化縣立委謝衣鳯爭取縣長提名未果，國民黨將徵召魏平政參選，基層在支持粉專炸鍋了。（取自彰化缺衣不可粉專）

    彰化縣立委謝衣鳯爭取縣長提名未果，國民黨將徵召魏平政參選，基層在支持粉專炸鍋了。（取自彰化缺衣不可粉專）

    彰化縣立委謝衣鳯爭取縣長提名未果，國民黨將徵召魏平政參選，基層在支持粉專炸鍋了。（取自彰化缺衣不可粉專）

    彰化縣立委謝衣鳯爭取縣長提名未果，國民黨將徵召魏平政參選，基層在支持粉專炸鍋了。（取自彰化缺衣不可粉專）

    彰化縣立委謝衣鳯爭取縣長提名未果，國民黨將徵召魏平政參選，基層在支持粉專炸鍋了。（取自彰化缺衣不可粉專）

    彰化縣立委謝衣鳯爭取縣長提名未果，國民黨將徵召魏平政參選，基層在支持粉專炸鍋了。（取自彰化缺衣不可粉專）

    彰化縣立委謝衣鳯爭取縣長提名未果，國民黨將徵召魏平政參選，基層在支持粉專炸鍋了。（取自彰化缺衣不可粉專）

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