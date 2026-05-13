被貼「抗中保台」標籤 沈伯洋：不代表其他專長不存在

立委沈伯洋專訪。（記者田裕華攝）

民進黨今（13）日將徵召立委沈伯洋披掛出征台北市長選戰，對決國民黨明日之星、現任市長蔣萬安。「抗中保台」是外界對沈伯洋最鮮明的印象，沈伯洋今上午接受本報專訪表示，最早貼他「抗中保台」標籤的是中國共產黨，最早講他與美國CIA有關係的也是中共，這是中共裂解台灣社會的話術、陽謀，先用這樣的方式污名化任何想要解決問題的人後，以後這個人講話就沒有人要聽了。

提到外界對他「抗中保台」的鮮明印象，沈伯洋說，假設他的專長是長照相關，每天在立院都推長照相關議題，絕對不會被攻擊只懂長照，其他什麼都不懂；或有立委專門是做兒童福利的，每天都認為兒童福利要怎麼改善，也不會被罵只懂兒福，還會幹嘛？但他在國防外交委員會，研究中國跟國際情勢，就會被貼「抗中保台」的標籤，這從以前到現在就是一個話術。

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沈伯洋說，上次民進黨完全執政的4年，通過了400多個法案，跟「抗中保台」有關的不到10%，90%的經濟、民生、文化法案都被忽略，只拿10%中通過的反滲透法、國安法修法，不斷批評民進黨只會「抗中保台」。

沈伯洋反問說「我本來就在國防外交委員會，討論國際情勢不是很正常的事情嗎？」並說「抗中保台」的標籤最早不是國內政黨貼他的，是中共貼的，就像最早講他是CIA的也是中共，這些都是中共在裂解台灣社會的話術，用這樣的方式污名化任何想要解決問題的人，以後這個人講話就沒有人要聽，這是中共的陽謀。

沈伯洋說，過去他的博士訓練是社會生態學、犯罪學、法律社會學，都市設計也是其中一環，只是他也很關心中國、國際議題，因此特別作了一個認知作戰的研究，因此也常質詢相關的議題，「但不代表其他的專長不存在」。

他說，討論市政「講『抗中保台』到底要幹嘛？」講淡水河的整治「幹嘛要講『抗中保台』？」講垃圾不落地的政策有沒有被落實，「講『抗中保台』到底要幹嘛？」但他不講「抗中保台」，就會被質疑怎麼突然不講？被洗腦到認為他這個人只會講「抗中保台」，笑稱「自己騙自己到這樣，也是蠻可愛的！」

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