「我很喜歡爆炸頭」 沈伯洋解密藏搖滾精神

沈伯洋說明他喜歡爆炸頭的原因。（左為記者何玉華攝，右為資料照記者方賓照攝）

民進黨今（13）日將徵召立委沈伯洋披掛出征台北市長選戰。沈伯洋今上午接受本報專訪表示，他很喜歡爆炸頭，爆炸頭是一種提醒自己不要忘記對世局批判的搖滾精神；第一次剪是因為四處宣講重要議題，民眾反映不喜歡他頂著一個遮住臉、大家都不喜歡的頭，他剪完頭髮後，5歲的女兒還一度認不出來他而大哭。

沈伯洋過去頂著一個爆炸頭，近日剪頭髮被傳為是為參選台北市長的起手式，要做人設的轉換；沈伯洋今天表示，他沒有改變人設，是恢復人設。從政前研究社會生態、犯罪學，主導的人工生殖等的一堆修法，都不是在講「抗中保台」，只是其他的表現都不會被在意，只會貼他標籤，「我現在只是在恢復人設，做我本來在做的事」。

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沈伯洋說，比較大的改變只有剪頭髮；第一次剪頭髮大約3個多月前，當時就有人被嚇到關心的來問，但不是問「要不要選台北市長？」。當時是因為到處去宣講重要的議題，頂著一個遮住臉的爆炸頭，大家不喜歡，民眾一直打電話到他辦公室反映，他堅持不剪，後來民眾打到其他委員辦公室要反映，後來他妥協剪了。剪完後在直播節目中，女兒看直播找不到他，還為此大哭。

沈伯洋說，最近頭髮長了，剪第2次，剛好離大家傳他要參選台北市長的時候，就傳出他要改變人設。被問到「為什麼不剪頭髮?」，沈伯洋靦腆的說「我是比較喜歡爆炸頭的」。他說，爆炸頭是「Afro」，「Afro」是一種精神，是一種對於世局的批判，是提醒自己不要忘記對於局勢批判的搖滾精神，「所以我很喜歡爆炸頭」。還提到他的髮質是細軟的，10年前特別去燙，燙得像花媽、菊姐那樣。

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