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    首頁 > 政治

    被質疑父親在中國經商 沈伯洋：是一卡皮箱走世界的台商

    2026/05/13 13:16 記者何玉華、甘孟霖、董冠怡、陳曉宜／台北報導
    沈伯洋說，父親是「一卡皮箱走世界」的台商。（記者何玉華攝）

    沈伯洋說，父親是「一卡皮箱走世界」的台商。（記者何玉華攝）

    民進黨今（13）日將徵召立委沈伯洋披掛出征台北市長選戰。對於外界質疑沈伯洋父親在中國經商，沈伯洋今上午接受本報專訪再度澄清「並沒有」，父親是「一卡皮箱走世界的台商」，公司在厄瓜多。

    沈伯洋說，說他父親在中國做生意，是「抗中保台」標籤的延伸，「這事情真的很惡劣，我爸超生氣」。最早是中國官媒大公報用兩頁全版罵他們父子，接著國民黨鋪天蓋地連開一個禮拜的記者會狂罵、狂打；中國還放消息說，沈父在中國有公司，事實上並沒有，但他再怎麼對外澄清，都沒有人理他的解釋。

    沈伯洋細說，父親是「一卡皮箱走世界的台商」，最早在非洲，後來到厄瓜多，約有30年歷史；小時候，父親一年甚至有10個月在厄瓜多，兩人一年只有2個月見面。就像很多台商一樣做貿易，當地需要什麼，就買什麼，例如當地需要買挖土機，父親就去找挖土機，後來找到日本有二手的挖土機，任務就是把二手的挖土機引到厄瓜多。

    沈伯洋也提到，公司跟韓國、印尼訂很多五金；也承認有跟中國訂布料，因為厄瓜多當地需要布料，雖然台灣當時也有布料，問題是台灣的布料比中國貴，厄瓜多的客戶選擇跟中國進貨，「我們作為貿易公司，客戶要從哪裡進，我不能決定，我們就是跟全世界進貨」。

    沈伯洋強調，「我們是厄瓜多台商，不是中國台商」；依攻擊者的邏輯，只要跟中國訂過貨就叫做中國台商，是不對的。

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