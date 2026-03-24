中國對台強制促統！陸委會示警：以後「不表態」也有罪

陸委會今日示警，中共「民族團結進步促進法」將於今年7月1日施行，未來沒積極「促統」者，也被列為懲戒對象。（圖擷取自陸委會臉書）

中國全國人民代表大會日前通過「民族團結進步促進法」，陸委會今日示警，中共「民族團結進步促進法」將於7月1日施行，未來「積極促進統一」變成法律義務，沒有積極「促統」者，也被列為懲戒的對象，以後「不表態」也有罪。

陸委會於臉書發文表示，「民族團結進步促進法」將沒有促進統一等同違反法律，任何人都可能被懲戒，甚至是以刑事責任制裁。台灣人沒有配合促進民族團結或統一的話，中共便可宣稱要合法打擊或懲治，為典型跨境鎮壓和長臂管轄。

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陸委會指出，預期中共2026年在反獨、促統上，跨境鎮壓的手段都會持續擴大。截至今年3月13日止，中共對我跨境鎮壓計122人次（含企業、團體），103人（含企業、團體）。

陸委會強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣沒有法律管轄權，任何形式的跨國鎮壓行為，對台灣而言「均屬無效」。中共目的在於恐嚇台灣人民、製造寒蟬效應，進而干預台灣的民主治理。

陸委會提及，台灣人民若遭受中共跨境鎮壓的迫害，政府必定會全力保護，任何配合中共對台灣人民進行跨境鎮壓的在地協力者，必將受到法律制裁。

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