黨內初選民調前夕 陳見賢、徐欣瑩紛找立委、執政縣市長支持衝刺

國民黨新竹縣長提名初選明起3天進行電話民調，立委徐欣瑩（左）今天由立委王育敏（右）等人陪同在關西等鄉鎮市大車掃。（徐欣瑩團隊提供）

國民黨新竹縣長提名初選明起3天進行電話民調，兩選將除了提出多項政見，也紛紛邀來現任立委或是藍營執政縣市長背書支持。新竹縣副縣長陳見賢團隊表示，已在新竹縣完成藍營整合，獲歷任縣長力挺，也獲台東縣長、南投縣長等表態支持；立委徐欣瑩則再邀多位立委懇託支持，並由羅智強、邱鎮軍、王育敏陪同大車掃。

陳見賢團隊表示，近期陳見賢持續提出多項具體政策，包括擴大敬老愛心卡至1000點、推動捷運級公車路網、規劃AI科技教育館；在兒童照顧方面，則主張提高育兒津貼、完善新竹縣兒童夜間醫療服務，以及強化課後照顧機制，以務實政策爭取民意支持。

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陳見賢今天到峨眉、北埔等地懇託鄉親支持。團隊指出，陳見賢在新竹縣不僅完成藍營整合，也獲歷任縣長力挺。近期包括台東縣長饒慶鈴、南投縣長許淑華，以及前副總統吳敦義的夫人蔡令怡等接連表態支持。在選戰最後衝刺階段，展現深厚的地方基礎與長年累積的政治實力。

民調前夕，徐欣瑩團隊今天在臉書粉專等平台，貼出立委徐巧芯、牛煦庭、以及戰鬥藍趙少康等人的懇託支持，並由立委羅智強、邱鎮軍、王育敏陪同在關西、新埔、竹北等鄉鎮市大車掃。

徐欣瑩表示，新竹縣不只有科技產業的心臟，13個鄉鎮每一個都有自己的故事，每一位鄉親都有對家的期盼。她用理工博士的背景，將透過長者福利加碼、完善教育政策、推動便利交通、全面加速重大交通建設等，讓新竹縣成為AI科技首都，更要成為有愛AI、有溫度的幸福城市。

國民黨新竹縣長提名初選明起3天電話民調，副縣長陳見賢（左）獲台東縣長饒慶鈴力挺，懇託鄉親支持。（陳見賢團隊提供）

國民黨新竹縣長提名初選明起3天電話民調，副縣長陳見賢（右）今天找來南投縣長許淑華力挺，懇託鄉親支持。（陳見賢團隊提供）

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