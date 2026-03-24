柯志恩拋13579政見 高雄綠營：抄「邁」學「韓」且「避談擋預算」

國民黨高雄市長參選人柯志恩拋13579政見，被市議會民進黨團質疑抄「邁」學「韓」且「避談擋預算」。（資料照、記者王榮祥攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今拋出「13579」政見！高市議會民進黨團評論政見抄「邁」、空話學「韓」，且「避談擋預算」。民進黨團指出，柯不僅維持空話連篇水準，活像「女版韓國瑜」，更有不少「政見」是現任市長陳其邁早已在做的「政策」，顯見其完全沒準備好。

黨團認為長年擔任主持人、教授與名嘴的柯志恩，當然是「一百分的演說家」，但其毫無行政歷練與準備，在今天政見會展露無遺，就是「行政能力零分的市長候選人」和韓國瑜一模一樣。

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黨團呼籲柯志恩，不要一面明著想跟自家黨主席鄭麗文切割「擋總預算責任」，另面又跟著黨意投票，阻擋包含高雄建設、社福經費在內的中央總預算。

黨團總召江瑞鴻質疑柯志恩空有想法卻毫無具體做法，比如在港區政策談及「遷移議會和市府」，在會後被記者追問卻稱「細節還要再進一步討論」，「一問就破」毫無準備；柯還主張「高雄農創品牌實驗室」，和農業局現行「型農大聯盟」、「青創農企業孵育」有什麼差別？

黨團幹事長林智鴻批評，柯志恩過去被質疑配合黨意、擋今年中央總預算，影響補助高雄各項計畫近73億時，只敢顧左右而言他，眼見選情不妙，才繼呼籲「鄭習會」要聽主流民意後，再次公開在黨團大會上放話「在地方被嗆軍購和總預算」，形同「切割鄭麗文也切割過去的自己」。

議員鄭孟洳指出，包裝在柯志恩「高雄38變」、「13579」等數字口號下的，依舊是空話連篇，最後只能用「知道還有很多沒講，這只是開場」來回應自己的心虛，這跟韓國瑜過去選市長、選總統時的「草包本色」如出一轍！

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