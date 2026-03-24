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    涉貪被判25年棄保潛逃 中油「最貪執行長」徐漢台東落網

    2026/03/24 20:28 記者蔡清華／高雄報導
    中油煉製事業部前執行長徐漢貪罪被判25年。（資料照）

    中油煉製事業部前執行長徐漢貪罪被判25年。（資料照）

    首次上稿 20:05
    更新時間 20:28

    中油煉製事業部前執行長徐漢因貪罪判25年，他在一審宣判前破壞電子腳環棄保潛逃，今天晚間傳出在台東太麻里落網，檢警正將他押解歸案中，全案刻由橋頭地檢署嚴維德檢察官偵辦中。

    徐漢涉貪被羈押1年多後，2023年6月獲准500萬元交保，限制出境、出海，去年5月檢方建請法院命被告接受科技設備監控，但就在23日橋頭地院一審宣判前，19日徐的電子腳環在屏東萬巒被破壞行蹤成謎，檢警於20日正式發布通緝，並沒入500萬元保金。

    檢警掌握到徐漢19日獨自先到左營高鐵站，不過，不是要搭高鐵，而是轉搭下南的區間火車到屏東潮州，抵達潮州後，再隨機攔一部計程車到萬巒，近午抵萬巒鄉公所附近的中正路，下午1時55分電子腳環被拆除，科控中心發報警示，檢警立即電詢徐漢，但已失聯，證實徐已棄保潛逃，今晚橋檢證實在台東縣金峰鄉緝獲徐漢到案。

    檢警從徐漢脫逃後，掌握到一部白色轎車在徐的失蹤地點附近，之後就一路向台東前行，最後車子抵達台東金峰鄉太麻里一處私人農莊，經過，多日埋伏守候，終在今天下午6時許將他一舉緝獲。

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