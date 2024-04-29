美國務院成立特別小組 協助多國盟友應對中國經濟壓迫

美國國務院為了協助盟友應對中國的經濟壓迫，成立8人特別小組。美中國旗示意圖。（歐新社）

2024/04/29 15:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院為了協助盟友應對中國的經濟壓迫，成立8人特別小組，專門在中國以經貿方式報復政治糾紛時提供幫助，至今已有十多個歐洲、亞洲、非洲、拉丁美洲國家前來諮詢。

據《彭博》報導，南韓當年設置美國薩德反飛彈系統後，中國突然限制觀光客赴韓；澳洲要求追究武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）源頭，並指責北京政府干預澳洲內政，中國政府隨即停止進口澳洲煤炭、葡萄酒、牛肉等商品。

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2021年，立陶宛允許台灣政府以「台灣」之名在當地設立代表處，中國旋即揚言出手打壓，美國國務院從那時開始決定出手幫助，負責該計畫的官員透露，各個盟友對這些協助的需求很可觀。

據了解，美國國務院負責經濟成長、能源與環境的次卿費南德茲（Jose Fernandez）辦公室，派出中國政策協調員哈特（Melanie Hart）領導8人小組，以類似顧問公司的方式運作。

消息人士透露，特別小組提供的應對方法之一，是由國務院經濟學家分析求助國對中國的貿易弱點，尋找出口市場多樣化的可能性，若求助國主動要求，美方也會公開表達支持態度。

智庫亞洲社會政策研究所副所長柯特勒（Wendy Cutler）指出，美國之所以在立陶宛一事之後採取這項策略，無疑是認為中國先前壓迫南韓、澳洲時，美方沒有提供足夠的支持。

費南德茲坦承，的確有人認為美國過去做得不夠好，這樣的批評並沒有錯，但在事態重演時美國就必須出手了，在協助立陶宛後有許多國家都跑來尋求幫助。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）日前在採訪中大讚美國和G7的支持，他認為立陶宛肯定不是最後一個遭受中共欺壓的，中國外交部對此並未回應經濟壓迫立陶宛一事。

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