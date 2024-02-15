相差56歲嬤孫戀！ 80歲富婆倒追24歲運將 全因對方「1暖舉」

坦尚尼亞一對年齡相差高達56歲的嬤孫戀情侶，近日掀起各界熱議。（圖擷取自Mpasho官網）

2024/02/15 14:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕坦尚尼亞近日傳出一段相差56歲的「嬤孫戀」，掀起各界熱烈討論。該國一名80歲單身富婆凱瑟琳（Catherine）外出搭計程車返家時，不慎把1袋裝有大筆現金的包包遺留在車上，被24歲的計程車司機喬治（George）發現，事後他拾金不昧，且親自登門全數交還給對方，2人也因這次意外結緣並發展成情侶關係。

綜合外媒報導，住在坦尚尼亞的凱瑟琳透露，當時她是在沙蘭港（Dar Es Salaam）坐上喬治駕駛的計程車返家，然而她卻在下車時，將裝有600萬坦尚尼亞先令（約新台幣7.4萬元）的包包，不小心遺忘在座位上。事後喬治發現了她的包包，對方不但沒有趁機據為己有，反而是選擇拾金不昧，甚至在隔天就親自專程到凱瑟琳家歸還鉅款。

請繼續往下閱讀...

凱瑟琳表示，其實最令她感動的是，喬治當天雖然因為她出發為期3個月的旅行而撲空，但是喬治擔心會將鉅款還錯人，因此堅持等她回國後，再當面親自將包包和現金全數交還給她。凱瑟琳羞澀坦言，「這就是他贏得我芳心的原因，我需要被愛。當時我甚至沒注意到，自己的包包不見了。」

報導指出，凱瑟琳自此開始對喬治展開倒追行動，讓她家中年齡35歲到43歲的5個子女，皆對此感到非常震驚。而喬治也坦承，起初自己還有點猶疑，花了一段時間才答應凱瑟琳的追求，他的妹妹瑪莉（Mary）則透露，雖然家人們對此仍心有疑慮，但已接受這段「混淆愛情和瘋狂」的感情。

這對年齡差高達56歲的嬤孫戀情侶，現在每天會一起出門遊山玩水曬恩愛，而2人戀情曝光後，也毫不意外引發大批網友質疑，批評喬治是為了「錢」才願意跟高齡女子交往。對於這些批判，喬治直白回應「我不在乎。」，凱瑟琳則表示：「人們總是試圖毀掉美好的事物，沒有喬治，我的生活將毫無意義。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法