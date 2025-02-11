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    獨家》高雄分屍案陷瓶頸 原因竟與藍白聯手刪預算有關

    鑑織小組昨在張介宗住處進行二次採證。（記者李惠洲攝）

    鑑織小組昨在張介宗住處進行二次採證。（記者李惠洲攝）

    2025/02/11 11:13

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄碎屍人魔張介宗涉嫌殘殺兄嫂及2名女性女友，事後再加以分屍棄置，恐怖事件震驚全國；由於3位被害人的頭顱及大部分身體組織都沒有找到，專案小組原有意開挖張男住處的化糞池採證，但考量到至少得花上百萬元，但藍白又大砍今年度預算，目前只能繼續派潛水人員在前鎮運河一帶搜尋，連續幾天搜索，能找到的東西愈來愈少，3位受害人仍無法全屍下葬。

    據悉，檢警針對張嫌2月2日殺害林姓婦人後，曾有鄰居目擊他多次外出丟垃圾，且所丟黑色塑膠袋出水、散發惡臭，懷疑袋內可能裝有頭顱或屍塊，警遲未發現趙林婦、張婦與張嫌兄嫂頭顱，檢警不放過任何蛛絲馬跡，9日已先到仁武焚化廠查尋3人頭顱，但面對貯坑大量垃圾，宛如海底撈針無所獲。

    檢警除了持續派遺潛水人員到前鎮運河搜索外，今也派員到環保局前鎮區清潔隊，針對張嫌住處附近可能棄置垃圾點位，查扣4輛垃圾車行車紀錄器，除了保全張嫌可能棄屍證據，更展開過濾清查行動。

    專案小組原本有意針對張男住處的化糞池進行開挖採證，但考量到張男的住所是公寓，除了男外還有其他住戶，開挖下去後還得花錢修繕，費用至少超過百萬元，但法務部的業務費被藍白聯手大砍2成，警政署日前也說明被藍白凍結30億餘元刑事辦案工作經費、刑事證物耗材採購，在沒有多餘經費可以運用下，只能把開挖計畫喊停，也讓3名被害人是否能保全屍下葬仍有變數。

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