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    大霧攪局！ 金門對外海空交通一度雙雙停擺

    金門一大早又見濃霧，路上能見度大幅降低。（記者吳正庭攝）

    金門一大早又見濃霧，路上能見度大幅降低。（記者吳正庭攝）

    2025/02/16 11:18

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門今天迎來今年第2場大霧，一度導致對外海、空交通雙雙停擺，幸好鋒面通過，金門機場9點06分已重新開場，海路的金門小三通至上午11點仍處於停航階段。金門港務處表示，水頭港已達復航標準，目前只等待對岸的中國廈門方面天氣好轉。

    金門繼2月13日一度濃霧影響機場及碼頭航班秩序，今天又發生霧鎖金門，尚義機場早上取消9航次落地，1名急於返台的旅客無奈說，早上6點多就到機場候補，只是霧氣太濃，只能空等。金門航空站9點多恢復正常起降，旅客終於打起精神。

    金門港務處公告，受濃霧影響，金門往廈門五通碼頭、泉州石井碼頭航線上午即停航，待天候好轉再行通知。水頭碼頭滯留約200多人。

    縣港務處表示，如果天候持續好轉，最快可望中午前復航，相關訊息會公布於「金門縣港務處」臉書，若有相關疑問可電洽金門縣港務處（082）324280。

    金門機場湧進候補旅客。（記者吳正庭攝）

    金門機場湧進候補旅客。（記者吳正庭攝）

    金門小三通停擺，水頭碼頭旅客枯候。（讀者提供）

    金門小三通停擺，水頭碼頭旅客枯候。（讀者提供）

    金門縣港務處表示，上午近十一點水頭港天候已達復航標準備，等待廈門方面天氣好轉。（讀者提供）

    金門縣港務處表示，上午近十一點水頭港天候已達復航標準備，等待廈門方面天氣好轉。（讀者提供）

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