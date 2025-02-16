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    氣溫溜滑梯！大陸冷氣團今報到 各地入夜後再轉冷

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/02/16 10:48

    〔記者林志怡／台北報導〕受到大陸冷氣團影響，今日各地氣溫明顯下降。中央氣象署說明，本週將受到兩波冷空氣影響，今日入夜後各地明顯轉冷，週三清晨前，中部以北、宜蘭地區低溫約13至14度，其他地區約14至16度，但大致都是多雲到晴的好天氣，週三、週四白天氣溫短暫回升後，將再有另一波冷氣團影響。

    中央氣象署預報員張竣堯說明，今起台灣受到大陸冷氣團影響，北部地區白天氣溫將較昨天明顯下降，且其他入夜後也將明顯轉冷，一直到下週三清晨冷氣團減弱前，中部以北與宜蘭地區夜晚、清晨低溫僅13至14度，其他地區約14至16度，且不排除沿海離島有較強陣風出現。

    張竣堯說，今明兩天因台灣周邊環境較乾，各地是多雲到晴的穩定天氣，僅東半部地區偶爾出現零星降雨，但隨著本週第一波大陸冷氣團的影響，迎風面水氣偏多，降雨逐漸明顯，週二至週三雙北與東半部地區有局部短暫雨，且迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區不排除有較長時間的降雨。

    此外，張竣堯指出，第一波冷空氣減弱後，週三白天至週四期間，各地氣溫稍有回升，各地白天氣溫約20至22度，是本週相對溫暖的一天，但維持時間不長，且屆時台灣周邊的水氣偏多，東半部地區北部地區、山區有局部短暫雨。

    張竣堯表示，下一波大陸冷氣團預計從週四開始逐漸影響台灣，各地氣溫將再度下降，且冷空氣強度還有待觀察，不排除實際強度更強一些，週五、週六水氣也將逐漸減少，僅迎風面桃園以北、東半部地區有局部短暫雨。

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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