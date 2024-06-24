週二雲林、屏東飆38度小心中暑！中部以北防局部大雨

週二（25日）各地多雲到晴，午後留意西半部及東半部山區有局部雷陣雨，中部以北及山區有局部大雨機率。（記者林正坤攝）

2024/06/24 22:36

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週二還是熱！週三週四降雨趨緩 本週天氣1圖看懂

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週二（25日）各地多雲到晴，高溫約為32到36度，其中雲林縣、屏東縣有可能出現38度的極端高溫。午後則要留意西半部地區及東半部山區有局部雷陣雨，中部以北地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。

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中央氣象署預報，明天週二太平洋高壓勢力稍增強，風向轉為東南風，各地大多為多雲到晴，西半部地區及東半部山區午後仍易出現局部雷陣雨，中部以北地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，請注意短延時強降雨、雷擊及強陣風等天氣現象。

中部以北午後降雨時間較長，雨勢有可能延續至晚上；另外，花東及恆春半島有不定時零星短暫陣雨，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨，外出應留意天氣變化並攜帶雨具備用。

溫度方面，明天各地高溫約32到36度，全台除苗栗縣、宜蘭縣、臺東縣及基隆市、新竹市之外均有局部36度以上高溫發生的機率，雲林縣、屏東縣更有機率出現38度的極端高溫，天氣相當炎熱，外出活動應做好防曬並多補充水分，慎防熱傷害。

紫外線方面，明天花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市、台南市、嘉義市、嘉義縣、雲林縣、澎湖縣、金門縣為「危險級」，其餘縣市皆為「過量級」。

天氣風險公司指出，明天依然維持多雲到晴午後雷陣雨，但降雨熱區會比較偏向山區及中北部地區。週三、週四（26、27日）高壓勢力逐漸增強，環境風向再轉為偏南風，午後雷陣雨發展影響的範圍有縮小趨勢，但山區附近仍然要留意可能有局部較大雨勢影響。

氣象署也提醒，東南風影響，南部沿海空曠地區易有較強陣風，請多加留意。另外，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。

空氣品質方面，明天環境風場為偏南風至東南風，西半部擴散條件稍轉差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

溫度方面，明天各地高溫約32到36度。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，明天花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市、台南市、嘉義市、嘉義縣、雲林縣、澎湖縣、金門縣為「危險級」，其餘縣市皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

空氣品質方面，明天竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷自空氣品質監測網）

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