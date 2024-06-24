週二還是熱！週三週四降雨趨緩 本週天氣1圖看懂

氣象署表示，週二各地高溫多可達36度，雲林縣、屏東縣更有機率出現38度的極端高溫。（記者林正坤攝、氣象署提供；本報合成）

2024/06/24 18:50

〔記者蔡思培／台北報導〕本週全台都是炎熱天氣，中央氣象署表示，明天週二各地高溫多可達36度，雲林縣、屏東縣更有機率出現38度的極端高溫，民眾外出應留意防曬並多補充水分預防熱傷害。

氣象預報員林定宜表示，本週都是炎熱天氣，明天太平洋高壓強度相對較弱，風向轉為東南風，但午後雷陣雨仍明顯，又以西半部地區、東半部山區容易出現午後雷陣雨，東部以北與各地山區也會有局部大雨機率，且下雨可持續至晚間。明天花東、恆春半島有不定時零星短暫陣雨，清晨南部地區可能有零星降雨。

請繼續往下閱讀...

週三、週四太平洋高壓又增強，降雨會變小，但午後中部以北、東北部、東部地區與山區仍有局部短暫雷陣雨。週五至週一環境為偏南風轉西南風，水氣稍增，中南部地區與恆春半島會有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部與各地山區會有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，明天各地未下雨時都是高溫炎熱，全台除了苗栗、宜蘭、台東，都可能出現36度以上高溫發生。未來三天南部都有大範圍高溫，可能達37度。

氣象署也發布高溫資訊，明天白天雲林縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣則為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

氣象署公布本週降雨趨勢。（氣象署提供）

明天週二雲林縣、屏東縣有機會出現38度高溫。 （氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法