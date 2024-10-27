援交1千要付1萬遊戲點數不對勁 美女網友秒變臉傳血腥照片恐嚇

女網友小婷用手機LINE傳了2張血腥照片恫嚇張姓男子，想迫使張男心生畏懼而上當。（圖：警方提供）

2024/10/27 10:23

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名30歲張姓男子在網路社群認識1名暱稱「小婷」的女網友，雙方談妥以2小時1千元援交，昨（26）日晚間張男到超商要與女方見面時，小婷要求他先買1萬元遊戲點數付保證金，張男覺得有異，對方竟傳血腥恫嚇照片給他並語帶恐嚇。警方獲報到場戳破這是典型的網路援交詐騙。

當時超商店員查覺張男與網友聯絡有異狀，即通報轄區員警到場關懷。

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南市警局第二分局海安派出所副所長高德陵、警員李俊諺，於昨（26）日晚間8時許接獲報案指在中西區康樂街超商有民眾需要警方協助。30歲張男告訴兩員警說，他在網路認識1名女網友小婷加好友後，對方傳來身材性感美女照並談及援交事宜，他一時「興起」與對方約見面，雙方談妥2小時 1000元價格進行全套性服務。

張男說，他依約到康樂街超商見面，但小婷卻要他先購買1萬元遊戲點數支付保證金；女方還說性交易完成後，就會把保證金1萬元還給他。

正當張男覺得有異時，小婷竟傳了2張血腥照片恫嚇張男，女方向張男說，「你今天要這樣子過來這邊叫好玩的話，沒有關係，你這支行動電話我仍到地下一通徵信社查到你住家資料，最好保證你家沒有養大養小，我絕對讓你下輩子躺在輪椅上度過」。

南市警二分局說明，這是常見典型的網路援交詐騙，對方常先要求提供聯絡方式，再要求被害人到超商買遊戲點數，理由不外乎「保證金、見面費、驗證身分」。一旦受害人回傳遊戲點數序號與密碼，不要說約會援交，就連「美女網友」影子都見不到；若被害人驚覺情況不對時，詐騙方就傳血腥照恫嚇，利用人性弱點使被害人畏懼而上當。張男聽完分析後恍然大悟，驚覺自己差點成了被詐騙的冤大頭。

警方表示，民眾應避免輕信陌生人所言匯款或交付遊戲點數，要求以遊戲點數支付網友見面或是援交費用，百分之百是詐騙，在疑似接獲詐騙資訊或電話時，可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，切勿依對方指示買點數或操作匯款，小心求證是上策。

南市警局二分局海安派出所副所長高德陵（左），查知張姓男子（右）遭到網路援交詐騙，耐心解說保住張男積蓄。（圖：警方提供）

南市警局第二分局海安派出所副所長高德陵（右）、警員李俊諺（左）拆穿假援交真詐騙伎倆。（圖：警方提供）

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