嚇壞了！台中少婦開特斯拉接小孩 2鐵鎚惡煞竟當街砸車

少婦開的特斯拉被砸到傷痕累累。（民眾提供）

2024/11/06 21:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名少婦4日到北屯區某國小接孩子放學，將特斯拉停在駐車彎，未料準備接小孩上車時，突然自路旁竄出兩名惡煞，二話不說就分持鐵鎚朝車子一陣猛砸，讓少婦飽受驚嚇，警方獲報追緝，分別將二煞逮捕歸案，初步供稱是收錢接受指使砸車，警方漏夜釐清案情中。

這起砸車案發生在4日上午11時40分許，地點在北屯區豐樂三街與豐樂一街口，當時少婦開特斯拉要去接小孩，先將車子停放在路口國小附近的駐車彎，步行走到校門口要接孩子，沒想到突然自路旁竄出兩名惡煞，拿出預藏鐵鎚就對特斯拉一陣猛敲狂打，少婦直擊過程當場嚇壞。

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兩名在惡煞在犯案後立即分頭逃逸，所幸無人受傷，也未波及無辜民眾，但整輛車含車身、車窗、後照鏡等已被砸到「傷痕累累」，第五分局獲報展開查緝，經調閱現場周遭監視器鎖定逃竄方向，當晚先將31歲黃男查緝到案，另在今天傍晚循線將在逃共犯陳男（45歲）追捕到案。

2人在警詢中供稱，係受人收買指使辦事，警方懷疑說詞避重就輕，詢後將依毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦，同時持續追查幕後藏鏡人，第五分局呼籲，針對惡意毀損他人財物行為，將嚴正執法，並全力追查到底，以維護社會秩序及民眾財產安全。

警方在案發當晚先逮捕黃男。（民眾提供）

警方今晚逮捕在逃共犯陳男。（民眾提供）

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