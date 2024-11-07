中壢大江購物中心旁 騎士剎車不及撞左轉車

中壢區中園路二段與內定七街路口，近日發生車禍事故，余男騎車剎車不及，撞上林女駕駛左轉小客車，致余男門牙斷裂，全身多處擦挫傷。（記者黃政嘉翻攝）

2024/11/07 13:33

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區大江購物中心旁邊的中園路二段與內定七街路口，近日發生車禍事故，一名30歲余姓男子騎機車行經中園路二段，36歲林姓女子駕駛小客車正從對向馬路左轉進內定七街路口，余男騎車剎車不及，撞上林女駕駛左轉小客車，致余男門牙斷裂，全身多處擦挫傷，警消到場處理，經調查余男與林女均無酒駕，余男送醫治療，林女無礙，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢警分局指出，中壢交通中隊10月15日晚上7點多獲報，在中園路與內定七街口發生交通事故，經了解，36歲林女駕駛自小客車從大園往內壢交流道方向沿中園路行駛，左轉內定七街時，與內壢交流道往大園方向沿中園路直行的30歲余男騎乘普重機車發生交通事故，致使余男門牙斷裂並受有全身多處擦挫傷，雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。

請繼續往下閱讀...

桃園市消防局第二大隊指出，患者余男意識清楚，有流鼻血、嘴唇撕裂傷及左膝蓋擦傷狀況，送往中壢天晟醫院治療。

余男騎車剎車不及，撞上林女駕駛左轉小客車，送醫治療。（記者黃政嘉翻攝）

余男騎車剎車不及，撞上林女駕駛左轉小客車，林女無礙。（記者黃政嘉翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法