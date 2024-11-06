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    帶國一女回家啪啪！他曾參演男團選秀竟是累犯 翻供重判4年

    曾參加男子偶像團體選秀節目賴姓男子帶少女回家發生性關係，犯後態度不佳，從重判處4年有期徒刑。（情境照）

    曾參加男子偶像團體選秀節目賴姓男子帶少女回家發生性關係，犯後態度不佳，從重判處4年有期徒刑。（情境照）

    2024/11/06 21:09

    〔記者張文川／台北報導〕24歲賴姓男子3年前曾參加男子偶像團體選秀節目、中期才被淘汰，前年11月透過交友軟體結識12歲少女，將她帶回家嘿咻。賴男警詢、偵查時承認明知對方未滿14歲，法院審理時，他卻翻供堅稱女方沒說年紀，但一審、二審法官都認為，少女的照片、本人都一眼可見相當童稚，沒有誤認為已成年的可能，認定賴男犯後態度不佳，從重判處4年有期徒刑。

    對未滿14歲之男女為性交罪，無須探究是否違反對方意願，為法定本刑3年起跳、最重可判10年的重罪。賴男被二審判刑4年的消息於今天傍晚傳開後，賴男的IG、抖音都立即關閉。

    判決指出，賴男淡出螢光幕後，2022年11月經由「OMI」交友軟體認識被害少女，明知對方是國中一年級學生，年僅12歲，仍與她相約同月13日晚間7點左右見面，帶回西門町住處發生性關係。少女事後心情難以平復，向輔導老師說出過程，上警局報案，警方循線通知賴男到案說明，移送法辦。

    檢察官查出，賴男早在19歲時，2019年7月也曾被查獲透過「探探」交友軟體與未滿14歲的少女發生性關係，但賴男辯稱不知對方年紀，檢警因無法證明賴男明知對方未成年，不起訴處分確定。

    至於本案，賴男警詢時答稱知道少女大約13、14歲，但起訴後、法院審理時，他卻翻供堅稱女方沒透露年紀，不曉得對方尚未成年。

    法官依據賴男與少女的網傳對話，以及少女在網站所留的照片等資訊，認定已足以使輕易得知她是國中生，不採信賴男辯詞，反倒依此認定他狡辯，未見悔意，且迄今未賠償或和解，犯後態度不佳。

    賴男向法官自述是大學影視科系畢業，目前從事餐飲業，在餐廳打工，月薪2萬多元，未婚、無子女，法官審酌後量處4年徒刑。可上訴三審。

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