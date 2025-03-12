王鴻薇怨香蕉太貴「像遇詐騙」 北農、果攤打臉曝真相

國民黨立委王鴻薇批蕉價高漲像遇到詐騙。（資料照）

2025/03/12 08:27

〔記者劉詠韻／台北報導〕香蕉近日價格高漲，於北部市場1台斤賣出逾百元，引發國民黨立委王鴻薇直指「像遇到詐騙」。北農表示，香蕉飆漲的實際原因主要深受去年10月至11月凱米颱風影響，導致作物生長及產量較低；也有菜市場攤商無奈坦言，香蕉屬於熱帶水果，且今年冬天較長，認為政客在為民發聲前應該熟悉香蕉的產期及種植條件，這樣無論是對果商、攤販才算公平。

根據批發市場行情數據顯示，從去年3月至今年3月，香蕉全年度平均交易成交價是每公斤45.7元；然而從去年10月開始至今年3月，香蕉最高價格已達到113元，漲幅來到2.6倍。實際上，就農業部去年統計指出，受凱米颱風災情嚴重影響，首當其衝的作物是佔全台收穫面積約1.4萬公頃的香蕉，其中受害面積達2835公頃。

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北農解釋，香蕉從種植到採收，復耕時間至少需要10個月以上，而近期香蕉飆漲的根本原因是去年凱米颱風侵襲全台，直接影響香蕉的生長期，預計需等5、6月入夏後的香蕉產量恢復平穩，屆時市場價格將重新回穩。

至於果商或攤販是否可能趁機牟取暴利，北農回應，作為批發市場，交易過程均透明、公正，而香蕉在產地被收購後，經過催熟的每台斤蕉價介於80元至100元之間，訂定的售出價格屬於合理範圍。

於土城菜市場擺攤的一名果攤強調，香蕉屬於熱帶水果，不僅因為去年遇上風災，且有感今年冬天較長，也是間接成為香蕉生長及產量緩慢的因素之一，然而許多民眾卻因近日報導對攤商開出的蕉價產生質疑，並感慨「政客的出發點可能是為民著想，但如果她發聲前可以先熟悉香蕉的生產模式，這樣不管是對蕉農、果商或者攤販，都是公平的。」

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