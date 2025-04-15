彭博專欄作家：中國從內部削弱台灣力量 不緊急應對恐失自治權

瓦斯瓦尼指出，中國正從台灣內部削弱的台灣力量，台灣若不更緊急應對，恐讓中國有機可乘。（歐新社）

2025/04/15 15:41

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《彭博》專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）15日發文指出，台灣面臨美國總統川普高額對等關稅威脅，但台灣並未因為關稅而變得更脆弱，反而是在多方面遭到中國圍攻，包括從台灣內部削弱台灣的力量，如果不更緊急應對這些威脅，就有可能失去得之不易的自治權利。

瓦斯瓦尼指出，台灣一直是地緣政治熱點，若不加強軍事實力，通過早就該通過的國防預算，並讓台灣人民為可能長期存在的中國侵略做好準備，就可能失去得之不易的自治權。

請繼續往下閱讀...

部分分析人士推測，川普對貿易夥伴發起的懲罰性關稅，可能會加速中國對台灣的統一進程，因為華府已「分心」。中國也一直對台加強軍事活動，包括向台灣周邊派遣數量激增的戰機和海警船艦。戰略家將此一行動稱為「蟒蛇策略」（anaconda strategy），即從軍事、經濟、外交和心理上扼殺台灣，最終迫使台灣統一，而毋須正式宣戰。

中國顯然正在為台海對抗做準備。中國人民解放軍目前是世界上最大的海上作戰力量，並繼續快速現代化。近期拍攝的新型駁船影片顯示，中國或已具備向台灣海岸運送數萬名士兵和重型裝備的能力。能力並不等於意圖，但這些影像提醒眾人北京的野心。

與此同時，中國也正從台灣內部削弱台灣的力量。台灣對間諜罪的起訴數量大幅增加，尤其是針對軍人的間諜罪。北京正利用人工智慧（AI）製造的虛假資訊活動，來分裂台灣社會，並切斷海底通訊電纜以孤立台灣。

復旦大學國際問題研究院學者信強指出，中國可能會利用川普的不可預測性來為自己謀利。他認為，中國認為川普是可以交易的對象，這使得川普很危險，但也可能很有用處。

台灣自身的政治情勢也可能讓中國佔上風。執政的民進黨與反對黨國民黨在國會對立，導致關鍵的國防法案被推遲。充滿不確定性的環境及欠缺美國的安全保障承諾，可能正中習近平下懷，讓台灣人相信「在北京的懷抱裡比在華府的懷抱裡更安全」。

川普對貿易夥伴徵收關稅的90天暫緩期是一個談判的機會，賴清德總統希望向川普提出的協議，不僅足以確保貿易關係，還能保證安全關係。

然而，光是依靠這一點仍有風險。賴清德是時候運用其政治技巧，讓反對黨達成協議，而非讓內鬥破壞台灣的安全規劃。在缺乏美國為首嚇阻中國的戰略情形下，台灣必須優先考慮自力更生，包括努力通過國防預算。

芬蘭和瑞典等國家花費數十年做好應對俄羅斯侵略威脅的準備，其經驗和教訓很有啟發。台灣已在實施全體社會韌性訓練，包括公民訓練和民防措施，這將有助於為潛在的中國攻擊做好準備。過去，由於政府擔心驚嚇公民，這些努力被淡化，現在承認緊迫性是一種進步，應該繼續下去。

台灣也應協調應對中國的AI假資訊活動，並對民眾進行教育，加強媒體素養和公眾意識可以幫助人們認識到威脅的規模。

川普的交易式外交可能使台灣陷入孤立，因為中國會善用其中的任何漏洞。因此，光是依靠美國政府的意願來獲得保護，等於拿自己的未來賭博。台灣可能正遭受中國圍困，但它並非沒有選擇來鞏固自身的安全

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法