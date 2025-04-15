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    已將179名台籍詐騙犯送中 柬埔寨外交部：恪守「一中」原則

    柬埔寨外交部今（15）日發表聲明，指出已將所有嫌犯送往中國，並稱相關措施是依據柬中雙邊協議，以及柬國堅恪守「一個中國」政策。（圖擷取自「ក្រសួងការបរទេស - Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation」臉書粉專、美聯社資料照，本報合成）

    柬埔寨外交部今（15）日發表聲明，指出已將所有嫌犯送往中國，並稱相關措施是依據柬中雙邊協議，以及柬國堅恪守「一個中國」政策。（圖擷取自「ក្រសួងការបរទេស - Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation」臉書粉專、美聯社資料照，本報合成）

    2025/04/15 16:06

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨警方今年3月底破獲大型電信詐騙案，逮捕186名嫌犯，其中179人為台灣籍；消息曝光後，刑事局駐胡志明市聯絡官與進行柬方交涉，希望能將台人遣返回台受審。然而，柬埔寨外交部今（15）日發表聲明，指出已將所有嫌犯送往中國，並稱相關措施是依據柬中雙邊協議，以及柬國堅恪守「一個中國」政策。

    根據《柬中時報》報導，柬埔寨外交部今日下午發表最新聲明，指出柬國警方3月下旬在金邊破獲一處網路詐騙據點，逮捕包括台灣人在內的多名中國嫌犯，並依法將嫌犯依法移送中國執法機關處理。

    外交部發言人強調，相關的遣返措施是依據柬國現行法律程序，以及柬中2國之間關於引渡條約及安全合作框架下的雙邊協議執行，旨在共同打擊跨國犯罪，且柬埔寨政府堅定奉行「一個中國」政策。

    聲明稿還提到，被遣送給中國政府的人全是涉嫌網路詐騙的罪犯，並非一般的無辜民眾，因此柬埔寨政府將他們移交中國執法機關的做法，與世界上其他堅持「一個中國」政策的國家一致，並無任何不同。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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