連署罷免蘇巧慧等新北4綠委涉造假 檢調搜索約談10多人

民進黨立委蘇巧慧。（資料照）

2025/04/15 16:10

〔記者王定傳／台北報導〕全國幽靈連署不斷，民進黨發言人吳崢今年3月告發連署罷免立委吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧等13名立委的領銜人涉偽造文書，繼台北地檢署昨約談號稱「罷吳四騎士」等7名被告後，新北地檢署今日也指揮調查局新北市調查處、北機站，針對蘇巧慧、李坤城、張宏陸及吳琪銘罷免案的領銜人等人住處發動搜索，約談10多人到案。

據了解，檢調這次約談對象包含連署罷免蘇巧慧及吳琪銘案的總召王昱人，罷免蘇巧慧案領銜人譚鎮耀、副領銜人蔡承睿，及罷免吳琪銘的領銜人李清祥與副領銜人顏秀連；罷免張宏陸發起人吳禹辰、領銜人徐偉豪；罷免李坤城領銜人宋建良、副領銜人陳冠至；此外，檢調這次還同步搜索國民黨新北市黨部，帶回黨部主任謝慶認及蔡姓黨工。

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本案起因於全國幽靈連署不斷，民進黨發言人吳崢發現，國民黨發動罷免民進黨立委連署案中，有1748位已過世的國民參與連署，今年3月兩度前往北檢，告發連署罷免13名民進黨立委的領銜人涉偽造文書。

北檢針對轄區吳思瑤及吳沛憶的連署罷免案進行調查，昨指揮台北市調查處兵分6路發動搜索，約談國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安、國民黨台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、吳沛憶罷免案召集人劉思吟及領銜人李孝亮、吳思瑤罷免案召集人賴苡任及領銜人張克晉共6名被告。

檢方複訊後先將張克晉請回，並將原本是證人的劉思吟丈夫林叡改列被告，訊後諭令號稱「罷吳四騎士」滿志剛、劉思吟、賴苡任與陳冠安，以及李孝亮及林叡20萬元至50萬不等金額交保。

至於其他11件無管轄權的告發案則移由其他地檢署偵辦；新北地檢署則針對轄區內對蘇巧慧、李坤城、張宏陸及吳琪銘罷免案進行調查，今日發動搜索約談，全案朝偽造文書等罪嫌偵辦。

民進黨立委李坤城。（資料照）

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