羅廷瑋駁「耍官威」 台大醫再揭內幕：政客嘴臉噁心至極！

國民黨立委羅廷瑋被控耍官威，台大小兒科總醫師再揭內幕。（資料照）

2025/03/12 09:12

〔記者邱芷柔／台北報導〕國民黨立委羅廷瑋被爆濫用職權，召國健署與台大醫院高層到國會辦公室怒斥。對此羅廷瑋昨強硬駁斥，聲稱自己「為兒童爭取權益卻被抹黑，超級冤枉！」不過有台大小兒科總醫師在醫師社群平台中具名直指，「事實是就因為助理小孩想來篩檢，掛了門診然後前面報到時跟她解釋，她不爽，回去馬上叫老闆發文！」

羅廷瑋昨天召開記者會，聲稱今年1月21日他是召開協調會，針對「台大兒醫辦理國健署7歲以下幼兒享有7次健檢服務爆發資訊虛假不實」進行討論，他強調，自己早在年前就接獲多起家長陳情，指控台大醫院兒童篩檢形同虛設，因此透過協調會處理，揭露政策「看得到吃不到」卻遭人抹黑。

請繼續往下閱讀...

不過台大小兒科一名總醫師看不下去，在醫師社群平台「A-Pen」中具名發文，直指「我是台大小兒科現任總醫師，以下說的話我具名負責。事實是就因為助理小孩想來篩檢，掛了門診然後前面報到時跟她解釋，她不爽，回去馬上叫老闆發文。」

記者今（12日）致電求證，該醫師坦言留言屬實。他也在社群平台中進一步指出「當天下午健兒門診被拒，3:00發文，5:00就要派人到他辦公室質詢，我想這是我們許多老師跟同儕都難以接受的。」他認為，政策本身確實有很多討論空間，在現行已有的7次預防保健服務下，還要求醫學中心必須要再額外提供6次發展篩檢服務，實行上就是有難度，「但是假關心小兒之名，行耍官威之實，我只能說政客嘴臉噁心至極。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法