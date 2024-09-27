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    市議員朱正軒爭取「台南公車日」市民全天免費搭 交通局長：會評估

    「台南公車日」市民全天免費搭，南市交通局表示將研議可行性。（記者洪瑞琴攝）

    「台南公車日」市民全天免費搭，南市交通局表示將研議可行性。（記者洪瑞琴攝）

    2024/09/27 15:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議員朱正軒今（27）日在議會質詢時，要求爭取「台南公車日」，每月1天讓市民免費搭公車，養成市民使用習慣以提升公車運量。朱正軒指出，根據歷年數據，提升運量後補助偏鄉路線的預算即相應下降，市府應將預算用於運量提升，而非補貼路線虧損。

    南市交通局長王銘德答詢表示，公車運量的下降主要受到疫情影響，2019年台南公車年運量曾達到2360萬人次的高峰，但疫情期間大幅下降至約1267萬人次，僅為高峰期的60％。隨著疫情逐步緩解，去年運量回升至1511萬人次，且今年上半年運量已較疫情期間增長超過兩成。

    王銘德表示，除研議評估議員建議的「台南公車日」可行性方案，另依市區公車需求類型重新規劃都會公車、生活公車、厝邊公車的分級路線，及引進統聯、巨業二家客運業者加入大台南公車營運行列，並以多元化運具（如9人座汽車、小巴）來行駛公車路線，解決公車司機荒的問題，進一步提高公車班次密集度。

    朱正軒指出，台南市民卡目前已提供不少公車搭乘優惠，但由於優惠規定過於繁瑣，許多市民一時難以理解並因此降低了使用意願。

    朱正軒建議交通局研議推出「台南公車日」，當天不分路線及里程全面免費搭乘公車，以此培養市民對公車路線的熟悉，並逐步養成使用公共運輸的習慣。

    台南市議員朱正軒今日在議會質詢時，要求爭取「台南公車日」。 （朱正軒提供）

    台南市議員朱正軒今日在議會質詢時，要求爭取「台南公車日」。 （朱正軒提供）

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