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拚增7500名護理師 賴清德：政府展開2重要行動

台灣護理學會110周年慶祝大會，總統賴清德（左3）、衛福部長邱泰源（右2）、台灣護理學會理事長廖美南（左2）以及前理事長們一起為台灣護理學會110周年慶生。（記者陳逸寬攝）

台灣護理學會110周年慶祝大會，總統賴清德（左3）、衛福部長邱泰源（右2）、台灣護理學會理事長廖美南（左2）以及前理事長們一起為台灣護理學會110周年慶生。（記者陳逸寬攝）

2024/09/28 13:29

〔記者邱芷柔／台北報導〕總統賴清德今（28日）出席「台灣護理學會110週年慶祝大會」，致詞時提到，政府要透過「投資護理人力整備」、「落實三班護病比」兩個重要行動來留住護理人才，相關經費已編入明年中央政府總預算，目標再增加7500名護理師。

台灣護理學會今天舉辦110週年慶祝大會，台灣護理學會理事長廖美南致詞時提到，全球面臨護理人力短缺挑戰，學會盼與政府及各界合作，培育優秀護理師，建立友善有尊嚴的職業環境，吸引並留任人才。

賴清德致詞也回應，今年520以來，政府針對護理人才留任與投資展開一連串的行動，第一是投資護理人力整備，透過跨部會合作，推動「護理人力政策整備12項策略」計畫，台灣護理學會與衛福部、教育部共同討論育才、留才政策，從教育、考試、聘用、職場環境、薪資改善的角度著手，建立醫院護理留任正循環的機制，促進領照護理師職業最大化，也讓台灣護理人力發展接軌世界衛生組織的2030全球醫事人力綱領。

賴清德說，第二是落實醫院三班護病比，衛福部從今年3月開始實施各層級醫院三班護病比，以夜班護理人員獎勵，及三班護病比達標醫院獎勵，逐步推動合理的照顧人力，相關計畫在行政院長卓榮泰力挺下，已編列到明年中央政府總預算，要來改善護理人員的待遇及工作環境。

賴清德表示，希望透過強化人力增補，鼓勵AI輔助措施，創造醫院護理人員更好的職業生態，並設下目標，全國要再增加7500位護理人員，落實全面三班護病比政策。

賴清德也說，在健康台灣深耕計畫，政府會廣納更多支持模式，讓醫事人員可以兼顧職場參與、健康與家庭平衡，讓優質專業人員進入職場、留在職場、樂在職場，希望政府和護理界攜手合作，持續改善護理師工作環境，達成健康台灣目標。

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