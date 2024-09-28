北市府提19項調整工期、增預算案 秦慧珠批：失控暴增恐涉編列不實

國民黨台北市議員秦慧珠。（資料照）

2024/09/28 13:13

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會將在10月2日開議，台北市議員秦慧珠發現，市府提案竟高達19項調整工期或增加預算，如財政局的「動物園生態主題園區與捷運地下街共構工程」提出增加工程費6億2601萬、體育局「2024台北馬拉松標籤認證」預算再增加883萬7000元等，她批評市府預算失控暴增，恐涉及預算編列不實，更砲轟未事先向議會說明，根本是強迫議會接受。

台北市主計處回應，衡酌當前經濟情勢與未來發展，在兼顧政府施政與財政健全之原則，及參考以往年度預算執行情形等，審慎編製完成，並提經市政會議討論通過後，函請市議會審議。

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主計處指出，部分工程、計畫於執行過程中，因營建物價指數上漲或實際狀況與原規劃不同等因素，經權責機關評估，確實需增加預算，由各機關循年度預算程序修正總經費，並依本市預算執行要點等相關規定，後續將待市議會審議通過後再執行。

秦慧珠表示，19項提案內，都發局竟有7個社宅要增修工程費；捷運局有3個工程計劃要展延、變更契約、調整經費；連文化局也有4案，包括公共藝術優化、北門及舊市府大樓修復、台北音樂廳管風琴訂製皆要增加預算；財政局的「動物園生態主題園區與捷運地下街共構工程」更直接提出要增加工程費6億2601萬。

秦慧珠接著指出，體育局「2024台北馬拉松標籤認證」預算，從原列1180萬，再增加883萬7000元，達2063萬7000元，調整幅度高達75%；18項增加預算案，以市府提案方式送大會，完全沒事先向議會各黨團及議員說明，非常草率也有「強迫議會接受」的嫌疑。

秦慧珠質疑，開議首日就向議會要求增加預算的19案，涵蓋7個局，包括都發局7案、文化局4案、捷運局3案、工務局2案、體育局1案、財政局1案、環保局1案，但僅「動物園生態主題園區與捷運地下街共構工程」、「2024台北馬拉松標籤認證」有寫出來要增加多少預算，其餘案子全未說明為何調整政策、展延工期、增加預算。

秦慧珠批評，除19案外，後續還有哪些調整工期、增加預算案也不清楚，市府高層應有人出面彙整統籌，並向議會各黨團及議員說明，而非草率又匆促的以個別提案向大會提出，讓議員在開議第一天，「兵荒馬亂」中闖關通過，她也呼籲議會大會應暫擱這18項提案，待市府整體做政策及預算說明後再議。

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