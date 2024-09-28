藍推提高釋憲判決門檻 民團轟毀憲亂政

台灣永社等民團昨舉行記者會，反對國民黨立委翁曉玲「憲法訴訟法」修法提案。經民連研究員涂景亮（左起）、東吳法律系特聘教授張嘉尹、永社副理事長黃帝穎、公督盟執行長張宏林、台教會會長陳俐甫出席與談。（記者劉信德攝）

2024/09/28 05:30

學者：在野黨意圖透過修法和杯葛大法官人事 癱瘓憲法法庭

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨立委翁曉玲提出「憲法訴訟法修正草案」，定義大法官總額並提高釋憲判決同意門檻，此案昨在立院院會經藍白多數表決逕付二讀。台灣永社、台灣教授協會、經濟民主連合智庫等民團舉行記者會示警，藍白意圖透過修法和杯葛大法官人事案，使憲法法庭被迫停止運轉，恐將違憲並釀成重大憲政危機。

請繼續往下閱讀...

籲藍白提不信任案倒閣 改選國會

台灣永社副理事長、律師黃帝穎說明，翁曉玲版憲訴修正草案將大法官「現有總額」改為「法定總額」，如同修法將「實到人數」等於「應到人數」一樣荒謬，是中國造假式修法，加上調高違憲審查門檻至三分之二，顯示藍白意圖透過政治操作，癱瘓憲法法庭並掏空大法官把關憲法的機關功能。

黃帝穎強調，藍白若自認代表多數民意，有權對守護民主憲政、拒絕副署違憲法案的行政院長提出「不信任案」倒閣，讓國會改選重新面對最新民意。

東吳大學法律系特聘教授張嘉尹則指出，以宏觀架構而視，立院一連串作為「宛如怪獸」，包括立院職權行使法的修法、拒絕審議NCC、考試院、大法官人事同意案，再到修「憲訴」，都是摧毀憲政秩序的立法獨裁。

張嘉尹說，「憲法訴訟法」是釋憲機關經過七十年發展所達到的最佳狀態，運作順暢，翁所謂「少數大法官把持」根本沒有出現過。

經濟民主連合智庫國會觀察中心研究員涂景亮質疑，翁曉玲修法訴諸「保障多元性、公平性、專業性、公信力」，然這些目的其實在既有的「人事同意權」制度上即可獲得保障，翁提高違憲表決門檻或重新定義現有總額無助達成該目的，醉「翁」之意是否真的在保障多元，抑或是意圖架空憲法法庭，已非常明顯。

變相國會擴權 成為太上憲法機關

台灣教授協會會長陳俐甫直言，翁曉玲修法就是要毀滅正常的憲政制度，搭配人事權的杯葛，也是變相的國會擴權，讓立法院成為「太上憲法機關」。

陳俐甫強調，過往的立法程序，一項議題可以吵半個月、一個月凝聚共識，現在藍白多數國會的操作方式，卻是「閃電戰」瞬間通過，等著看總統要不要公布，什麼荒謬的事情都有可能突然出現。他認為，幾個月前青鳥因國會擴權而展開行動，翁曉玲此次修法提案也應被視為國會擴權法案一樣看待。

公民監督國會聯盟執行長張宏林呼籲社會大眾應嚴厲譴責翁曉玲提案，痛批這是朝向文革式、報復式且不負責任的毀滅式修法，左手阻擋大法官人事案，右手提高釋憲判決門檻，「根本是毀憲亂政的做法」。若要化解憲政僵局，最好的方法就是發動倒閣，讓國會解散、產生新民意，讓國家停止空轉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法