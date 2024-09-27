民眾黨、新壽撇清吳欣盈與柯文哲兩大案關係 林延鳳曝利益未迴避「鐵證」

新壽當年投標南港轉運站BOT案時，所提出的投資計畫書的組織架構圖。（取自台北市議員林延鳳臉書）

2024/09/27 18:51

首次上稿 11:19

更新時間 18:51（增民眾黨回應）

〔記者楊心慧、李文馨／台北報導〕前台北市長柯文哲任內北投士林科技園區設定地上權案、南港轉運站BOT案，遭疑圖利新光人壽，但新光人壽主張時任副總的吳欣盈沒參與不動產相關業務，台北市議員林延鳳今揭露新壽組織架構圖，證明吳可管理不動產投資部門，並質疑她進入民眾黨不分區立委名單時未辭副總，時間更與兩案招商期間重疊，恐是利益未迴避的鐵證。

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對此，民眾黨發言人戴于文表示，議員捕風捉影，想像力很豐富。他強調，北士科一案是經由北市府促參會依法依程序進行審查，所有過程都公開透明。

林延鳳指出，新壽6月11日派員出席議會專案小組，稱吳欣盈「沒有參與不動產相關業務」，又在6月25日發函專案小組再次強調「吳女士所轄業務與不動產投資管理無關，故旨揭地上權投資案非其所轄業務」，這段空口白話、毫無佐證的文字還被民眾黨視為珍寶，拿出來再三強調吳欣盈的清白。

林延鳳調查發現，有份新壽當年投標南港轉運站BOT案時，所提出的投資計畫書的組織架構圖，這張圖清楚證明，「不動產投資」等業務部門都在三位副總之下，並未有區別或分工，吳欣盈進入民眾黨不分區立委名單時未辭副總，並實際重疊到北士科、南港轉運站案招商期間，恐是有未利益迴避的鐵證。

林延鳳質疑，投標金額超過數十億元的開發案，按照公司架構應會送董事會討論與決議，整個過程吳家父女是否真的都不知情也未干預？吳欣盈作為時任新光金負責人吳東進之女，又是新壽副總，並加入時任台北市長柯文哲所領導的政黨列入不分區立委，公司還投標「同一位市長」的重大地上權、BOT開發案。

林延鳳批評，柯文哲過去最常強調「政府應建立一個人民用常識可以理解的國家」，難道以柯文哲或民眾黨的常識，這部分一點問題都沒有？新壽有吳欣盈作為類似「政商關係交匯點」的角色，沒想到如願得標後，工程持續延宕，此情此景竟與其名一字之差，變成「無心經營」。

林延鳳認為，柯任內面對北士科、南港轉運站等重大開發案毫無避嫌，甚至之前有媒體報導柯文哲甚至想在2026年提名吳欣盈參選台北市長，試問新光人壽以目前開發延宕延誤市政發展，又恐因特定政客涉圖利來以致財團獲益的狀況，民眾黨從上到下竟還選擇「心中無是非」的瞎挺到底，果然對道德的標準與眾不同。

前台北市長柯文哲任內北投士林科技園區設定地上權案的時間序。（取自台北市議員林延鳳臉書）

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