周萬來二度缺席委員會綠委再通過譴責 莊瑞雄轟：不想做的人就滾

周萬來繼週一缺席後，今日二度缺席且未向委員會請假。民進黨籍召委莊瑞雄痛批，不想做的人就滾。（資料照）

2025/04/30 10:34

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院司法及法制委員會本週一、三、四邀請立法院秘書長周萬來列席就多項議題進行相關報告，但周繼週一缺席後，今日二度缺席且未向委員會請假。民進黨籍召委莊瑞雄痛批，不想做的人就滾，強調任何人當高官就必須接受監督，過去國民黨籍5任召委都曾邀請秘書長列席報告，周此舉是對整個制度的背叛。而在藍白立委均未到場之下，會中再度通過譴責周的臨時提案。

立院司法委員會今日邀請立法院秘書長、議事處處長、法制局局長列席就「3/25晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法？」進行專題報告，並備質詢。

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召委莊瑞雄表示，週一主席宣布開會後，立法院就發出了一個新聞稱幕僚人員並非司法委員會監督的對象，其理由相當荒唐。依「立院各委員會組織法」、「立法院職權行使法」皆規定，應邀出席人員是不得拒絕，憲法也明定立院本就可邀請政府人員來到會備詢，除非周萬來、議事處處長認為自己不是政府官員。

「秘書長列席位子空掉，就是對整個制度的背叛！」莊瑞雄批評，過去國民黨籍立委在擔任司法委員會召委時，包含段宜康、林為洲、李貴敏、葉毓蘭、吳宗憲等人都曾邀請時任秘書長來報告過。他質疑，立法院一年編列幾百億的預算，卻能置外於國會的監督？立院內的官員，都是領老百姓的公帑，哪有能不受監督的。

莊瑞雄再批，韓國瑜、周萬來創下立法院先例，他當召委邀請立院秘書長來列席備詢被拒絕，這不是對他的羞辱，是對整個體制的挑戰，韓、周更在羞辱自己，只因為心情不好、發個新聞稿就算數了。

「不想做的人就滾！」莊瑞雄痛批，任何人當高官就必須接受監督，這叫憲政制度的ABC，連各個縣市局處首長到各鄉鎮科長，只要領人民俸祿就必須接受監督，是人民對制度基本信賴，況且今天邀請秘書長至司法委員會列席，並非他自己獨創。

民進黨團總幹事吳思瑤也批評，秘書長週一可以不開會、不備詢、不準備報告，今天又讓惡例創下了慣例，韓國瑜院長在426凱道集會當天違反議事中立的最負面的示範，聲稱執政黨只會打清一色；如今，立院只有藍白一色誰在清一色，只有藍白一色會護航議事不中立的韓國瑜、周萬來。

針對周萬來本週二度缺席且未請假，民進黨立委提出臨時提案譴責，立法院秘書長周萬來、議事處長高百祥、法制局長郭明政等人，未經請假程序，逕自缺席司法及法制委員會，未提供會議主題之書面報告文件，更曲解誤用立院內規（立法院各委員會組織法第2條），今日二度缺席，再次迴避國會監督，嚴重踐踏民主，怠忽職守，藐視國會，再創惡例，特此提出譴責。

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