過世父親遭冒名連署、害母親被傳喚 伍麗華：族人從支持國民黨到覺得噁心

民進黨原住民族立委伍麗華。（資料照）

2025/04/30 11:04

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由國民黨發起「以罷制罷」的罷免案卻頻傳「幽靈連署」，對此，民進黨原住民立委伍麗華表示，接到一名年輕族人電話，指出家裡一直支持國民黨，父親於去年十月過世，上週五，母親卻以證人身分被傳喚至調查站，原因是早已過世的父親竟然出現在罷免連署名單上，這名族人對國民黨高層極度失望。

伍麗華在臉書PO文表示，請朱立倫主席莫要一錯再錯，迫使更多無辜黨員陷入官司。即便是黨員，也是自由意志的公民，用強行命令的方式從事連署，不僅涉及組織犯罪，還有刑法的強制罪，就在剛剛，一位年輕族人來電，跟我談了幾十分鐘，他說自己大學讀一年沒興趣就休學，然後從軍，家裡一直支持國民黨，如今卻對高層領導極度失望。

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伍麗華指出，這名族人的父親於去年十月過世，上週五，母親卻以證人身分被傳喚至調查站，原因是早已過世的父親竟然出現在罷免連署名單上，他的媽媽從接到通知單就很焦慮緊張，直到看到那張連署單上面出現先生的名字，再到被問這是不是先生的筆跡，這樣的過程對家人造成多大的痛苦與傷害。

伍麗華續指，族人的父親生前因弱視，每當簽署文書時需家人指引，他與母親對父親筆跡極為熟悉。母親一眼便認出該連署簽名並非出自父親之手，更何況父親於連署發動前即已過世，他激動地告訴我，「委員，我想不客氣的說，這樣偽造、冒名的行為，我覺得很噁心。」聽完他的敘述，才猛然驚覺，對往生者家屬而言，這種偽造不僅是冒犯，更是二度傷害。

伍麗華直言，族人痛斥幕後指使者，並憤怒表示，國民黨如此行徑，已失去許多年輕族人的尊重。即便原本支持國民黨，但面對如此違法無理的作為，年輕世代已不再是國民黨以為的「鐵票」，為了這場罷免，已有多人遭搜索、聲押。未來會有多少人受害，我不得而知。但可以確定的是，真正值得敬仰的領導者，不會下令讓夥伴踏入危險。懇請朱主席慎思！

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