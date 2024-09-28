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京華城案檢方擴大搜索李文宗、朱亞虎聲押 律師預言：柯文哲事情大條了

台北地檢署偵辦京華城弊案，昨再約談前北市長柯文哲（圖右）大帳房李文宗（圖左）、前北市兵役局長及威京集團子公司鼎越前董事長朱亞虎等人，今晨檢方在訊後向北院將李、朱2人聲押禁見。（資料照）

台北地檢署偵辦京華城弊案，昨再約談前北市長柯文哲（圖右）大帳房李文宗（圖左）、前北市兵役局長及威京集團子公司鼎越前董事長朱亞虎等人，今晨檢方在訊後向北院將李、朱2人聲押禁見。（資料照）

2024/09/28 14:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦京華城弊案，昨再約談前北市長柯文哲大帳房李文宗、前北市兵役局長、威京集團子公司鼎越前董事長朱亞虎等人，今晨檢方在訊後向北院將李、朱2人聲押禁見。對此律師黃帝穎發文指出，這代表「檢廉掌握相當金流，柯文哲事情大條了」、「案情仍在擴大」。

台北地檢署偵辦京華城弊案，昨天展開大動作偵辦行動，搜索29個相關處所，包含李文宗、朱亞虎等10名被告及柯的前隨扈、隨行秘書等6名證人也遭約談，今晨檢方訊後以李文宗、朱亞虎2人涉犯貪污治罪條例且罪嫌重大、有串證之虞，向北院聲押禁見。

黃帝穎今上午發文指出，李文宗、朱亞虎遭北檢聲押禁見，代表查對金流已有突破，也就是「檢廉掌握相當金流，柯文哲事情大條了」，他表示「李文宗是柯文哲競總財務長及長年財務親信，李文宗從政治獻金案被告，上升到京華城案被告，檢廉應在違背職務收受賄絡罪部分，對於不法利益及金流比對有所突破，才會增列柯文哲的財務親信為被告及行賄犯嫌朱亞虎，更進一步聲押禁見」。

黃帝穎也指出，「檢廉成功聲請法官裁准發動第二波搜索，代表案情擴大」，並指目前北檢已4度提訊柯文哲，而沈慶京、彭振聲、應曉薇也都多次提訊，經比對供述、證詞，如今檢廉蒐集證據再度說服法官裁准搜索票，代表第一次搜索範圍以外，尚有其他罪證資料具保全必要，案情仍在擴大！

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