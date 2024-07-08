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店家小編PO鄭文燦照片推銷產品 稱「500萬可包色」挨批撤文道歉

「Lomography 台北大使館」在官方社群PO出鄭文燦的照片推銷相機殼，稱「500萬應該可以包色」，結果遭出征。（圖翻攝自Threads）

「Lomography 台北大使館」在官方社群PO出鄭文燦的照片推銷相機殼，稱「500萬應該可以包色」，結果遭出征。（圖翻攝自Threads）

2024/07/08 18:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（7日）甫辭海基會董事長的鄭文燦遭控於桃園市長任內疑涉土地開發收賄500萬元遭查辦，6日以500萬交保，引發台灣社會關注。沒想到近日有相機店家小編藉話題熱度，在官方社群PO出鄭文燦的照片，稱「500萬應該可以包色」，結果遭出征。最後店家撤掉原貼文，並發出道歉聲明。

專門賣攝影設備的「Lomography 台北大使館」，近日在Threads上推廣產品，結合時事搭配文案，PO出鄭文燦吃漢堡的照片和3款不同顏色的相機外殼，寫上「LomoApparat新顏色，500萬應該可以包色」。

雖然有網友覺得小編緊跟時事幽默推銷商品，但由於針對性太強，加上事實還未調查清楚，有不少人覺得不妥，紛紛留言譴責店家。最後店家下架原貼文，並發布道歉聲明：「對於Lomography 台北大使館的一名員工使用公司帳號，在推廣新產品時牽涉到某政治人物的敏感議題，以及一些不恰當的言論，引起了大家的不滿，我們深感歉意。」

「Lomography 台北大使館在此鄭重聲明，該貼文完全不代表Lomography的立場和觀點，只屬於該名員工的個人言論。Lomography一直以來致力於推廣底片攝影和創意拍攝，為廣大攝影愛好者帶來最有趣、最富有實驗性的攝影體驗。我們堅持對所有社區和觀點保持包容和平等的態度，絕不會牽涉任何政治立場或敏感議題。」

「為大家帶來的不便和困擾，我們深感抱歉。Lomography 台北大使館會加強內部管理，確保此類事件不會再次發生。衷心希望大家繼續支持Lomography，一起探索更有趣的底片攝影世界。再次向大家道歉，並祝大家生活愉快！」

由 @lomographytaipei 發佈
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