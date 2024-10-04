國慶晚會明登場！ 江蕙獻唱 「麟洋配」、林郁婷領唱國歌

台北市長蔣萬安今天出席國慶記者會。（記者方賓照攝）

2024/10/04 13:20

〔記者劉宛琳／台北報導〕睽違8年，國慶晚會重回台北，明天首度在台北大巨蛋舉辦。除了歌手江蕙將出席演唱外，巴黎奧運中華隊金牌選手王齊麟、李洋及林郁婷，也將共同帶領觀眾合唱中華民國國歌及國旗歌。

台北市長蔣萬安表示，今年國慶晚會以「中華民國•生日快樂」作為節目禮讚主軸，結合「地球友善」與「文化共榮」兩大主題，規劃精彩節目，包括二姊江蕙將以溫暖的歌聲慶祝國家重要慶典。

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晚會節目將由「國歌傳頌•光照國慶」拉開序幕，以國防部示範樂隊搭配陸軍專科學校學生組成的國旗隊，高舉巨幅國旗進場；國防大學政治作戰學院復興崗合唱團、國防大學管理學院崇廉合唱團，將與王齊麟、李洋及林郁婷，共同帶領全場觀眾合唱中華民國國歌及國旗歌。

「舞力全開•盛情應援」則由國內9支職籃球隊與中華職棒6支球隊超人氣啦啦隊員，分別組成的「職籃女孩」、「職棒女孩」，加上「台灣運彩CT AMAZE」及「紅運少女」，接力帶來充滿活力的演出。

「文化盛綻•永續新篇」則由伊林超模林嘉綺領軍，帶領113位模特兒穿著本土設計品牌服裝走秀，展示臺灣文化創意的軟實力，新生代歌手高爾宣OSN、申力安、王ADEN也將融合時尚與永續主題接力演唱。

「橫跨族群•唱響未來」則邀請多位國、台、客、原住民語歌王歌后同台演出，包括黃妃、林育羣、湯運煥、紀曉君和翁立友，5位歌手將與各舞團、合唱團共同演繹多元歌曲，將晚會推至最高潮；壓軸登場則是「齊心融合•團結共榮」，將邀請全場觀眾、長官貴賓齊聲合唱，共同慶祝中華民國生日快樂，並展現國人的團結與凝聚力。

國慶晚會（5日）下午4時即開放入場、6時正式開始，晚間9時結束，台北市政府當天也將於台北大巨蛋旁設置「松菸大道第二現場」（光復南路側松山文創園區入口大道），全程以戶外投影幕同步轉播大巨蛋場內實況演出。

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