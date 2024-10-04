國慶大典9旬古寧頭戰役英雄領唱國歌 雷虎小組噴彩煙飛過觀禮台

慶籌會今天舉行2024國慶記者會。（記者方賓照攝）

2024/10/04 14:49

〔記者劉宛琳／台北報導〕國慶籌備委員會今（4）日上午召開記者會，表示今年10月10日國慶大會將由高齡90多歲的古寧頭戰役參戰英雄歐陽鈞、藍玉璋、王華嶽代表領唱國歌，並由空軍雷虎小組編成7機五角隊形噴彩煙低空通過觀禮台上方，為國慶大會劃下完美的句點。

今年國慶大典，國歌由古寧頭戰役參戰英雄代表，與甫獲世界合唱大賽金牌的尼布恩合唱團一同齊唱，而國慶禮讚則由蝦米視障人聲樂團、台越舞團共同擔綱演出。

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慶籌會表示，今年在節目安排上規劃「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」等3階段。序幕暖場表演首先由勇鷹高教機以五機大雁隊形低空衝場通過典禮台上方作為開場，接下來由北一女中結合樂儀旗隊所帶來的「團結一心慶誕辰」，象徵捍衛家園的決心與軍隊的團結力量。

慶籌會表示，再來由陸軍專科學校戰鼓隊、陸軍機步333旅埔光龍及臺灣李棠華雜技團共同演出。壓軸的是國軍人型氣偶加上中華職棒、中華競技及愛伯特啦啦隊，所帶來「舞動青春 撼動世界」的動感節目做為序幕暖場活動結尾。

國慶儀典結束後，先由憲兵指揮部快速反應連以「台灣榮耀，光輝再現」為主題操演；接續由陸軍官校展旗隊以40人隊形展開國旗，引領2024巴黎奧運、帕運、威廉波特、U17排球選手及國際技能競賽選手搭乘英雄車隊進場，接受現場觀眾的喝采與致意。

主題表演的第二個節目，由花蓮縣阿勒飛斯文化藝術團帶來「Kalingko 花蓮溪的風」，以傳統原住民族樂舞為根底，融合現代的創新思維，展現出原住民傳統豐美的文化。

接著客家文化以「守護（人厓）等个台灣」為主題的嶄新表演，節目共有「流動山河、伯公相隨、盤花盛冠」3個主題段落；活動尾聲由莊敬高職帶來「舞莊敬話唯我特戰」，搭配號稱「忠義驃悍、勇猛頑強」戰鬥精神的特戰部勇士，展開我中華民國的巨幅國旗，在此同時，空軍雷虎小組編成7機五角隊形噴彩煙低空通過觀禮台上方，為國慶大會劃下完美的句點。

慶籌會提醒，6日下午為國慶大會預演，周邊將實施車輛管制，民眾可於府前南、北廣場觀賞預演；另由於國慶大會相關準備工作，自9日22時起，總統府周邊將實施人車管制，請民眾提早出門，遵守現場交管人員指揮，改道通行，詳細資訊可至國慶官網瀏覽查詢。

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