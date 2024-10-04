為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

賴清德6問徐榛蔚在立威？ 黃暐瀚：撤村差5千人怎能不問

賴清德1日赴中央災害應變中心聽取防颱整備狀況，和花蓮縣長徐榛蔚視訊時，針對撤村人數問題6度詢問徐，遭國民黨質疑是在責備藍營縣市首長，想藉此建立威信。（資料照）

賴清德1日赴中央災害應變中心聽取防颱整備狀況，和花蓮縣長徐榛蔚視訊時，針對撤村人數問題6度詢問徐，遭國民黨質疑是在責備藍營縣市首長，想藉此建立威信。（資料照）

2024/10/04 00:53

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕山陀兒颱風來襲，總統賴清德1日赴中央災害應變中心聽取防颱整備狀況，和花蓮縣長徐榛蔚視訊時，針對撤村人數問題6度詢問徐，遭國民黨質疑是在責備藍營縣市首長，想藉此建立威信。不過資深媒體人黃暐瀚直言，如果有好好把整段對談聽完，就可以知道賴清德並沒有責備的意思。

賴清德本月1日在中央災害應變中心與花蓮縣長徐榛蔚視訊時，因徐回報的撤村3000多人與縣府回報中央的8259人大有落差，6度詢問確認狀況，事後卻被藍營批評賴清德根本是在政治表演，搞錯了還想「暴走立威」，就跟先前傳出將官受邀到總統府茶敘因為不起立遭賴訓斥一樣。

對此，黨政人士指出，賴清德當時手上的資料，是花蓮縣政府9月27日提供給應變中心的「花蓮縣保全戶人數調查表」，由於縣長徐榛蔚回報的撤村3000多人與縣府回報中央的8259人大有落差，因此多次確認，因為這不單單只是數字，牽涉到的是人命，直言中央地方團結防災避災一心才是要務，過多政治操作大可不必。

黃暐瀚今天（3日）則在臉書發文表示，「那天防災會議視訊，賴總統手上的花蓮保全名冊有8259人需要撤離，結果縣長回報撤離3000多。人數相差5000多，如果總統連問都不問？謝謝下一位！那不是沒在聽？就是根本不關心。如果你有把整段對談全部聽完，你會知道賴總統的意思並不是責備，而是在問徐榛蔚縣長（既然還有5000多人沒撤離），需不需要出動國軍幫忙？」

他接著說：「一年多前我就在自己的節目上談過，2004年賴清德曾遇到逆向開車的年輕人，當場糾舉，結果被打到住院，視網膜破裂。一般人看到來者不善，會出口糾正嗎？但偏偏阿德就會。這跟賴清德有沒有當上總統，立威不立威，無關。與他的個性固執，小細節從不放過，有關。認同的，說他堅持原則，不畏壓力；討厭的，說他耍官威，羞辱人。憤怒的阿德其實不憤怒，他只是固執，從來不肯妥協。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
賴清德6問花蓮撤離人數遭藍圍攻 黨政人士：這不只是數字是人命
2024/10/02 16:05

賴清德6問花蓮撤離人數遭藍圍攻 黨政人士：這不只是數字是人命
到底撤村多少人？賴清德6問徐榛蔚 黨政人士曝關鍵
2024/10/02 08:01

到底撤村多少人？賴清德6問徐榛蔚 黨政人士曝關鍵
impression

美聯準會降息！國泰世華CUBE App把握市場脈動推出投資新功能
賴清德6問花蓮撤離人數「暴走立威」？ 卓冠廷要王鴻薇把話吞回去
2024/10/02 14:13

賴清德6問花蓮撤離人數「暴走立威」？ 卓冠廷要王鴻薇把話吞回去
賴清德6度向徐榛蔚確認撤村人數 內政部：提醒考量災害種類
2024/10/02 12:27

賴清德6度向徐榛蔚確認撤村人數 內政部：提醒考量災害種類
impression

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播