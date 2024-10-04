賴清德6問徐榛蔚在立威？ 黃暐瀚：撤村差5千人怎能不問

賴清德1日赴中央災害應變中心聽取防颱整備狀況，和花蓮縣長徐榛蔚視訊時，針對撤村人數問題6度詢問徐，遭國民黨質疑是在責備藍營縣市首長，想藉此建立威信。（資料照）

2024/10/04 00:53

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕山陀兒颱風來襲，總統賴清德1日赴中央災害應變中心聽取防颱整備狀況，和花蓮縣長徐榛蔚視訊時，針對撤村人數問題6度詢問徐，遭國民黨質疑是在責備藍營縣市首長，想藉此建立威信。不過資深媒體人黃暐瀚直言，如果有好好把整段對談聽完，就可以知道賴清德並沒有責備的意思。

賴清德本月1日在中央災害應變中心與花蓮縣長徐榛蔚視訊時，因徐回報的撤村3000多人與縣府回報中央的8259人大有落差，6度詢問確認狀況，事後卻被藍營批評賴清德根本是在政治表演，搞錯了還想「暴走立威」，就跟先前傳出將官受邀到總統府茶敘因為不起立遭賴訓斥一樣。

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對此，黨政人士指出，賴清德當時手上的資料，是花蓮縣政府9月27日提供給應變中心的「花蓮縣保全戶人數調查表」，由於縣長徐榛蔚回報的撤村3000多人與縣府回報中央的8259人大有落差，因此多次確認，因為這不單單只是數字，牽涉到的是人命，直言中央地方團結防災避災一心才是要務，過多政治操作大可不必。

黃暐瀚今天（3日）則在臉書發文表示，「那天防災會議視訊，賴總統手上的花蓮保全名冊有8259人需要撤離，結果縣長回報撤離3000多。人數相差5000多，如果總統連問都不問？謝謝下一位！那不是沒在聽？就是根本不關心。如果你有把整段對談全部聽完，你會知道賴總統的意思並不是責備，而是在問徐榛蔚縣長（既然還有5000多人沒撤離），需不需要出動國軍幫忙？」

他接著說：「一年多前我就在自己的節目上談過，2004年賴清德曾遇到逆向開車的年輕人，當場糾舉，結果被打到住院，視網膜破裂。一般人看到來者不善，會出口糾正嗎？但偏偏阿德就會。這跟賴清德有沒有當上總統，立威不立威，無關。與他的個性固執，小細節從不放過，有關。認同的，說他堅持原則，不畏壓力；討厭的，說他耍官威，羞辱人。憤怒的阿德其實不憤怒，他只是固執，從來不肯妥協。」

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