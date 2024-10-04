放颱風假成歪風！黃光芹轟：氣象署雖不是神也不能鬼預測

黃光芹發文怒轟，「這次山陀兒把氣象署耍得團團轉，讓北台灣的民眾過了2天頹廢的狗日子，總該有司馬光出來打破水缸了！」（擷取自黃光芹臉書）

2024/10/04 00:15

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕颱風山陀兒路徑詭譎，讓氣象署預測出現嚴重失誤，使得10月1、2日有多個縣市放大晴天的「颱風假」，對此，資深媒體人黃光芹發文怒轟，「自從這次山陀兒把氣象署耍得團團轉，讓北台灣的民眾過了2天頹廢的狗日子，總該有司馬光出來打破水缸了！」

黃光芹在臉書發文表示，氣象署即時會公佈停班停課達標縣市，久而久之，不分藍綠白的縣市首長，都以此作為決策指標，「鬼的是，氣象署都會加註警語，強調停班停課應由各縣市政府做最後決定，這是很不負責任的！」

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黃光芹指出，氣象署長期預測失準已是常態，事出必有因。「以這次完全不是山陀兒的對手來說，我紀錄了氣象署離譜的鬼預測，包括登陸時間的預估，從10月1日10:48pm說，會在10月2日下半天登陸，再到10月2日下午3:30預測延到3日清晨5點登陸，還是沒進來，直到山陀兒在當日12:40在高雄小港登陸，雖然可以推給山陀兒行踪詭異，但試問，颱風都沒進來，那10月1日和2日，哪來強風暴雨達停班停課標準的預測？北台灣才會有大晴天放『假強颱假』的荒唐2日。」

她說，10月3日的預測就更扯了，從7:00說有8縣市達放假標準，10:00增加為12個，到了下午4:00懸崖式大幅下修為3個，最後全台連台南都恢復正常上班上課，「終於止住了台灣人不顧經濟損失，慣養年輕人指望投機摸懶瘋狂放颱風假的歪風，難道不是拜氣象署之賜？」

她認為，氣象署投機之處在於，他們一方面警示將有強風暴雨，另一方面卻兩面押寶，也帶上過去3小時強度減弱，「這兩種預測是相互矛盾的，顯示氣象署毫無定論。」

黃光芹指出，「AI神器」神助功氣象署的報導完全是虛偽陳述。她引專家表示，氣象署的確有與NVIDIA合作，但起步晚，缺乏大資料庫與大數據，遠落後於歐美等氣象部門，因此研判仍聚焦在天氣系統的分類，才會偏向秋颱易引發暴雨的結論。

事實上，氣象署仍倚賴「追風計畫」，施放探空氣球，以大氣觀測來說，僅有板橋與花蓮兩處。「問題是，若僅透過兩個相隔50到100公里的地方、蒐集高空溫度、氣壓與水氣等資料，預測未來3到5天的颱風走向，其實並不容易。」氣象署雖然目前24小時誤差值，已拉近到約70到80公里，比起以前的100至150公里進步不少，但仍有努力的空間。

黃光芹表示，專家也建議，海上、陸上颱風警報的定義也應該重新修正，否則太早動員、空等也不是辦法。「過去俞國華的夫人俞董梅真呼籲，不要讓嫦娥笑我們髒。台灣已好幾度白爛放颱風假，別讓沒有颱風假的日本人笑我們廢吧！」

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