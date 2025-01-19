內幕》航港局拒中國權宜輪入港 海巡署未通知國安會逕放船

中國權宜輪「順興39」1月初破壞我國海底電纜後，行蹤不明。（資料照）

2025/01/19 10:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國權宜輪「順興39」1月3日涉拖斷基隆港外海底電纜後，至今行蹤成謎。據透露，海底電纜遭切斷是國安事件，當天除通報延宕外，海巡沒有登檢、扣船，更在未通知國安會情況下，逕自將船放走。

據了解，中國權宜輪「順興39」3日上午7時涉拖斷基隆港外國際海纜，隨後關閉船舶自動識別系統（AIS）訊號，中華電信在海纜被切斷5小時後才通知海巡署，海巡署透過雷達軌跡完成研判後追攔，已歷時9個小時，遭立委質疑為何不拖入港。

請繼續往下閱讀...

海巡署上週在立法院外交國防委員會坦承，當天原欲將涉有重嫌的順興39扣留入港，但由於該船目的港非台灣，也未辦理入港申請程序，因此才會放人；海巡署副署長謝慶欽當天答詢稱，案發後該船配合到基隆外海接受蒐證，不過因為非現行犯，加上海象不佳、無法登檢，因此沒有立即查扣。

對此，知情官員透露，整起事件海巡說詞一堆，追根究底是沒有按照正常程序通報，海巡署當天調查後，若要將「順興39」放走，應事先通知國安會，結果海巡沒查明清楚，更沒有登檢，只是用電話與對方聯繫通話，在沒有通知國安會情況，竟然就把船放走。

「航港局更離譜！」官員指出，當時海巡就應該將中國權宜輪人船全部帶回港口接受調查，但海巡知會航港局時，航港局的竟然說船帶回來會衍生一些靠港費用，他們沒有經費云云，不讓船給帶回來。

官員痛批，切斷海底電纜是國安事件，海巡竟然電話問一問就讓它開走了，相關執法有很大問題，而且該船行蹤成謎，海巡署還在粉飾太平。

官員質疑，海巡署聲稱中國權宜輪太大艘、風浪太大，無法查扣，難道海巡不會派更大艘的去押回來嗎？台灣並不是沒有大型海巡船艦。況且「順興39」這艘船當時是願意配合調查的，是海巡署把船放了，甚至不讓它進港的。

他強調，此事跟該船有2個AIS（自動識別系統）沒有太大關連，而是海巡署當天沒有登檢，沒有將中國權宜輪帶回來，在未知會國安會情況下就把船放走。此事不只是海巡有責任，中華電信通報慢半拍，航港局不讓船隻進港都有問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法