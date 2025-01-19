川普上任前專訪！ 將迅速處理驅逐移民、TikTok、野火、中東問題

川普就職前接受專訪，一一討論驅逐移民、TikTok、野火、中東等問題。（路透）

2025/01/19 12:17

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國候任總統川普即將於20日就職，他在接受美國國家廣播公司（NBC）電話專訪時，一一討論了就職典禮改至室內、驅逐移民、TikTok、野火、中東等問題。

據《NBC》報導，川普表示，將典禮移至室內舉行是正確的決定，因為華府20日最高氣溫預估只有華氏20度（約攝氏零下6.6度），而且寒風吹來會感到更冷。川普說，他的支持者還是可以聚集在華府的第一資本體育場（Capital One Arena）觀看就職直播，並且參與室內慶祝遊行。

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在非法移民方面，川普強調大規模驅逐這些違法入境的偷渡客，將是他首先要處理的問題，雖然沒給出具體的時間和地區，但川普指稱很快就會進行，「我們必須將罪犯趕出我們的國家」。

關於美聯邦最高法院維持TikTok禁令一事，川普正在考慮將禁令延緩90天，如果他真的決定這樣做，將在20日當天宣布。川普說，他尚未確定就職後將簽署多少行政命令，但將會是創紀錄的數字。

至於加州洛杉磯野火災害，川普考慮就職後前往洛杉磯視察，有可能在當週週末動身。川普表示，其實他最近就想過去了解災情了，但後來想想自己以總統身分探訪災區會更好。

另外，以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）近來達成停火協議，談好由哈瑪斯交還以國33名人質，以色列這邊則釋放1904名巴方囚犯，川普指稱他之前就告訴以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）結束這一切，並透露他很快就會和納坦雅胡會晤，但沒有給出相關細節。

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