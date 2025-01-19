小年夜恐有寒流南下 吳德榮：除夕初一極乾冷

週一小年夜（27日）強冷空氣南下，有機會成為入冬首波寒流。（資料照）

2025/01/19 09:33

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（19日）晨本島縣市的平地最低氣溫出現在新北石碇區的11.4度，其他各地區的平地最低氣溫約在11至14度之間，預估今冷氣團續減弱，今起至週五（24日）白天舒適、早晚涼，週一小年夜（27日）強冷空氣南下，有機會成為入冬首波寒流。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今上半天受中層雲影響，各地雲量多，中部以北、南部近山區有局部短暫雨，下半天中層雲東移，西半部轉多雲時晴、東半部偶有局部短暫雨的機率。白天氣溫微涼至舒適，早晚偏冷，今日各地區氣溫為：北部11至19度、中部12至21度、南部13至23度、東部12至22度。

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明日、週二（20、21日）各地大都晴朗，只有東半部偶有局部短暫雨的機率，氣溫逐日回升；週三至週五（22至24日）有結構鬆散的中層雲系、從南方向北移動，各地雲量增多，偶有局部、少量降雨的機率。週六、下週日（25、26日）東北風略增強，迎風面偶有局部短暫雨，氣溫略降。

吳德榮指出，最新歐洲以及美國模擬相近，小年夜前後有強冷空氣南下，氣溫驟降，有觸及「寒流」定義（台北測站≦10度）的機率，小年夜至除一（27-29日）受乾冷的寒流影響氣溫偏低，初二（30日）冷空氣減弱回溫，不過吳德榮強調此為末期模擬，不確定性高，各國模式將持續調整，需繼續觀察。

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