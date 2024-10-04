P圖勘災被做成梗圖 宋瑋莉發文感謝：讓我聲量「永冠全台」

基隆市議員宋瑋莉P圖勘災被網友做成梗圖。（擷取自「宋瑋莉」粉專）

2024/10/04 20:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍基隆市議員宋瑋莉昨（3日）因「P圖勘災」被抓包，遭大批網友炮轟，也誕生各式梗圖，宋瑋莉要求網友不再轉發，並揚言提告，反引來更多關注。而宋瑋莉今日態度卻大轉變，發文稱「P示意圖與勘災圖是兩回事」，又感謝媒體讓她這一波聲量「永冠全台」，但網友顯然不領情，依舊出現許多冷嘲熱諷的留言。

宋瑋莉今日在臉書發文表示：「名氣可用，為基層加油。謝謝各位媒體有心了！與特定的網軍朋友們，謝謝你們蹭了一波又一波聲量，在這一天多來的指教，附加無數KUSO梗圖辛苦了，讓瑋莉的聲量『永冠全台』，成為焦點！雖已被模糊焦點、還被以偏概全，甚至梗圖判刑，但還是要再次強調！（P示意圖與勘災圖），完全是兩回事，如果針對P圖拙劣不適當，才能造成如此轟動，未來我也會虛心學習，持續與時俱進、再創曝光佳績，（不刪文）讓本意的正能量持續傳播。」

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宋瑋莉又說：「藉此高曝光的機會我想說，瑋莉依然會秉持初衷：以同理心關心地方、再次說明此次P圖發文的原意是，所有在基層為民打拚的公務員們，您們颱風天辛苦了。在臉書平台呼籲，讓我的受眾群們、支持者也能反思，如颱風天、在外工作的是您的家人，我們是否要多給他們一些鼓勵與肯定呢？您們辛苦了。」

雖然宋瑋莉態度軟化，但網友仍不領情，有人酸說：「啊當下就沒勘災在那邊P..還理直氣壯..」也有人批評：「顯然你的幽默感和氣度以及P圖技術都還有待加強。」

還有網友質疑：「所以幹嘛要告人呢，自娛娛人被笑一下又不會吃虧，自我嘲諷反而能得到一些支持。」宋瑋莉則回應：「告媒體，沒有求證是告的成，還有網路那些不要臉謾罵，這是不好的示範，不要忘了，新聞網路任何年齡層都看得到，希望不要做錯誤示範。」

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