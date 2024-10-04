19提案北市府增174億預算 秦慧珠要求蔣萬安親自說明

台北市議會今天開議。（記者楊心慧攝）

2024/10/04 20:31

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會今開議，北市府提案高達19項調整工期或增加預算，下午進大會討論，被國民黨議員秦慧珠全數暫擱，她表示這些案增加預算高達174.5億，其中有一些是先調整工期，市府擬後續再調整預算，也就是還會增加預算，認為不能如此草率、必須把關，要求市長蔣萬安親自率隊向議會說明。

秦慧珠指出，她在還沒開議時曾提出質疑，當時市府僅提供兩案增加預算的金額，包含財政局「動物園生態主題園區與捷運地下街共構工程」增加工程費6.2億、體育局「台北馬拉松標籤認證」增加883萬元，其他全都沒提供，如今開議，市府才提供19案共174億5114萬元的數字，但第一天就想議會通過，認為十分草率。

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秦慧珠表示，19項提案內，都發局竟有7個社宅要增修工程費，包含景豐一、景豐二、福國、培英、興隆一、力行、興隆FH等社宅，竟要增加總工程經費高達59億元，甚至還要延後工期，市府僅用一張紙稱因物價上漲就要這麼多預算，議會也要了解究竟是哪裡出問題，才需要延後工期。

秦慧珠接著說，台北捷運萬大-中和-樹林線第一期工程建設計畫，則增加高達106億2300萬元，甚至還有其他案沒給要增加多少預算，只說會延長工期，但有先「預告」，未來還會再增加預算，也就是說未來勢必還會比本次增加的174億5115萬還更多。

秦慧珠質疑，開議第一天就想增加174億多的預算，是要挪用哪邊的收入來源？如今若通過19個提案、沒有好好把關的話，這174億就由市民付出去，因此她認為應暫緩，請市府提供充分資料，並由蔣萬安親自率隊向議會報告、爭取議員的支持才慎重，否則預算過大，且用個別提案的方式有偷渡的味道，也過於草率。

台北市主計處回應，16案屬多年度工程計畫，因物價指數上漲，或實際狀況與原規劃不同等因素，經審慎評估有需增加總經費情形，因此市府要求各機關於114年度預算，詳細說明其調增總經費及分年編列經費情形，並依規定調增總經費，逐案函請市議會審議，待市議會審議通過後，始得據以執行。

主計處表示，至於其他三案，屬墊付案及捷運特別預算擬辦理契約變更，及展延計畫期程等，也依規定等報請市議會同意後再行辦理工程計畫。台北市政府表示，針對議員建議，後續將持續跟議會溝通。

台北市議會大會散會後，北市府官員向秦慧珠做說明。（記者楊心慧攝）

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