勘災照P圖被抓包 藍營宋瑋莉淪網友自製「梗圖」題材

宋瑋莉PO勘災照被抓包P圖。她事後強調，「我從未提及這是本人現場勘災圖，貼文主要是呼籲市民，外出安全與肯定感謝清潔人員的辛勞。」（圖翻攝自宋瑋莉臉書）

2024/10/04 08:26

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惱羞？藍營宋瑋莉貼勘災照被抓包P圖 嗆聲再轉發嘲諷就提告！

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨基隆市議員、前基隆議長宋瑋莉3日在社群媒體PO勘災照，卻被網友抓包P圖，孰料宋瑋莉惱羞成怒，嗆聲如果再轉發她的圖文，將提出告訴。網友見狀紛紛展現創意，自行創作多幅宋瑋莉勘災「梗圖」，大諷「不會P圖可以請網友幫忙喔」。

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山陀兒挾帶的外圍環流導致基隆3日下起致災性暴雨，不少地方傳出災情，多名議員趕赴災區勘災。宋瑋莉3日也在臉書發文分享勘災照，卻馬上被發現是P圖，且因後製技術拙劣，吸引大批網友湧入「朝聖」，儘管該貼文已遭刪除，相關話題仍持續在網路上發酵。

她事後強調，「我從未提及這是本人現場勘災圖，貼文主要是呼籲市民，外出安全與肯定感謝清潔人員的辛勞。」

臉書粉專「獨力電爆」便於3日晚間發文，貼出多幅網友展現創意自製的宋瑋莉勘災「梗圖」，只見宋瑋莉一會兒化身衝浪手，一會兒出現在知名動漫場景，一會兒又瀟灑騎乘重機。文中更直接點名「基隆的宋瑋莉議員」，幽默喊話「不會P圖可以請網友幫忙喔」。

貼文也吸引網友回應「太好笑了！每一張圖都充滿創意！」、「人家說誰轉發他就告誰」、「真煩人哈」。

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