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宋瑋莉勘災照被抓包P圖嗆告網友 律師林智群：到底可以告什麼？

宋瑋莉PO勘災照被抓包P圖。她事後強調，「我從未提及這是本人現場勘災圖，貼文主要是呼籲市民，外出安全與肯定感謝清潔人員的辛勞。」（圖翻攝自宋瑋莉臉書）

宋瑋莉PO勘災照被抓包P圖。她事後強調，「我從未提及這是本人現場勘災圖，貼文主要是呼籲市民，外出安全與肯定感謝清潔人員的辛勞。」（圖翻攝自宋瑋莉臉書）

2024/10/04 15:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨基隆市議員、前基隆議長宋瑋莉3日在社群媒體PO勘災照，卻被網友抓包P圖，孰料宋瑋莉惱羞成怒，嗆聲如果再轉發她的圖文將提出告訴。對此，律師林智群表示，這本來就是大家可以評論，就算是用她的圖片，也是評論她這個行為的合理使用，到底可以告什麼？

宋瑋莉3日在臉書發文分享勘災照，結果馬上被發現是P圖，且後製技術拙劣，大批網友湧入底下嘲諷，該貼文沒多久後也下架，但圖文還是被截圖下來轉發到不少地方社團，引發熱議。

沒想到宋瑋莉疑似惱羞成怒，3日深夜再於臉書發文，「對！我就是P圖 謝謝各位網軍網友以及想要蹭我流量的媒體朋友們轉發我的圖。但自始至終，我從未提及這是本人現場勘災圖，貼文主要是呼籲市民，外出安全與肯定感謝清潔人員的辛勞，不知如此也變成特定政爭霸凌的對象？刷新本人從政至今之三觀。」

林智群在臉書PO文表示，宋瑋莉是政治人物，用p圖勘災，本來就是大家可以評論，就算是用她的圖片，也是評論她這個行為的合理使用，到底可以告什麼？雲端勘災、這個p圖技術真的不行。

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