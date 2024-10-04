唐華指共軍隨時可封鎖台灣 海軍：中共企圖以威權主義改變國際秩序

海軍司令唐華接受《經濟學人》雜誌專訪時稱，中共解放軍在賴清德政府上台後，實施「蟒蛇戰略」來施壓台灣，且只要願意隨時可以封鎖台灣。對此海軍司令部今日表示，中共擴張威權主義的對象不限於台灣，而是企圖利用威權主義，改變國際上以規則為基礎的國際秩序。（軍聞社）

2024/10/04 12:58

〔記者吳哲宇／台北報導〕我國海軍司令唐華接受《經濟學人》雜誌專訪時稱，中共解放軍在賴清德政府上台後，實施「蟒蛇戰略」來施壓台灣，且只要願意隨時可以封鎖台灣。對此海軍司令部今日表示，中共擴張威權主義的對象不限於台灣，而是企圖利用威權主義，改變國際上以規則為基礎的國際秩序。

海軍表示，中共擴張威權主義的對象不限於台灣，對台施壓亦非針對特定個人及政黨，而是企圖利用威權主義，改變國際上以規則為基礎的國際秩序。海軍為維護海疆安全，對中共任何戰術均密切關注，並妥適因應。

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海軍指出，中共運用認知作戰、灰色地帶軍事威懾，以海空兵力逐步壓縮我防衛空間。面對中共威脅，海軍彈性運用應對兵力，並整合各項監偵手段，維持長時間不間斷的監偵及應處作為，以有效對應，並兼顧兵力戰備妥善與訓練。

唐華接受《經濟學人》雜誌專訪時指出，中共正利用「蟒蛇戰略」威脅台灣，解放軍行動緩慢但明確，持續增加在台灣周邊的軍事存在，解放軍已準備好「只要願意隨時可以封鎖台灣」，從機艦數量到執行任務的時間都翻倍成長。

他說，解放軍機越過台海中線的行動次數暴增超過5倍，1月共36次，到了8月已有193次；在台灣周邊的軍艦也從1月的142艘增加到8月的282艘，這些艦艇越發接近台灣，逼近24浬處，且巡邏時間從每次數小時拉長到每次數天。

唐華表示，解放軍不斷加壓，意圖讓台灣精疲力竭，且隨著解放軍步步進逼，台灣聚焦於避免衝突。

唐華說，「解放軍正試著讓台灣犯錯」，找藉口來發動封鎖，據此，台灣軍事將領公布新的交戰規則，定義以武力自我防衛的道德和法律規範，唐華表示，「我們約束我們自己的人，不要挑釁或升高情勢。」

當《經濟學人》問到為何國防部公布解放軍動態到2022年只更新船艦數量，沒有型號和軌跡；唐華表示，政府憂心說太多會打擊台灣士氣和經濟。

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