大聊周思齊、周杰倫！「朱老師」上網路新節目 展國民黨另類形象

國民黨主席朱立倫上藍營「Z世代」首集網路新節目，營造不一樣的國民黨形象。（截圖自網路）

2024/10/03 23:59

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨為爭取即將或剛取得選舉投票資格的「Z世代」年輕票源，今日推出網路新節目「政治實習生 KMT Intern」，由該黨主席朱立倫擔任首集節目來賓，與國民黨青年團成員一起閒聊包括職棒球星周思齊引退、流行歌手周杰倫即將在台舉辦演唱會等近期網路熱門話題，藉此給外界營造一個不一樣的國民黨形象。

朱立倫在節目中自稱是「高年級實習生」，一群年輕人則稱他為「朱老師」，還要求他先簽下一份「遺忘切結書」，具結承諾「朱立倫老師」願意在走出去錄影室後，把現場所有藍營青年團成員說的所有不正當言論全部忘光光。

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在聊到已經引退的中華職棒球星周思齊時，朱立倫如數家珍，稱周思齊在中華職棒已有20年以上，是一名很棒的棒球選手，周打引退賽的當天，知名樂團「五月天」也有過去，現場有4萬名觀眾，現場有人問他，是否會知道「誠泰cobras周思齊」的應援嗎？他說，周思齊的應援很簡單，就是一個字「殺」，接著還跟著大家一起做手勢並高喊「殺~殺，殺殺殺，殺~殺，殺殺殺」，現場笑成一遍。

一名青年軍問，最近周杰倫要來台灣開演唱會，是否可以請假去搶票？朱立倫開玩笑說，「你可以搶，如果搶到，隨便你請假，搶不到，就不要回來了！」他還說，已經看過好幾次周杰倫的演唱會，為證明自己也是周杰倫的歌迷，他與大家一起哼唱周的創作歌曲「聽媽媽的話」。

談到明年度中央政府總預算案被退回，民進黨批評在野黨封殺執政黨，朱立倫批評民進黨在演「苦肉計」、「悲情劇」，他強調立法院都還沒有開始審查預算或砍預算，民進黨就已經演成這個樣子，目前仍只是初期階段，在野黨只希望行政院要跟在黨團溝通，民眾不想自己的血汗錢被浪費，他還說，身為國民黨智庫董事長，他要以身作則，幫忙看預算書，幫忙國民黨立委發揮集體作戰的力量。

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