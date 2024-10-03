台北正常上班上課！蔣萬安臉書被灌爆：明天風雨一定比昨天大

不少網友抱怨，台北明天雨勢更大卻要上班感到不滿。（擷取自蔣萬安臉書）

2024/10/03 23:59

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕山陀兒颱風強度逐漸減弱為輕度颱風，台北市政府也宣布明天開始正常上班上課。台北市長蔣萬安今晚（3日）表示，明天台北未達停班停課標準，提醒民眾，明天外出記得攜帶雨具，注意自身安全。貼文曝光，沒想到引起不少網友調侃，「今天的市長不帥！」、「你只帥2天」。

蔣萬安在臉書發文，山陀兒颱風在過去幾個小時強度減弱，預估明天台北市風雨未達停班停課標準，而為了在最短的時間內恢復首都市容，他已經請環保局、工務局全面加強清除市區道路樹枝、落葉雜物，也提醒市民朋友，明天外出記得攜帶雨具，注意自身安全，蔣萬安強調，「有任何狀況請通報1999市民專線，和我們一起守護臺北市」。

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該文曝光，引起許多網友熱議，「明天風雨一定比昨天大，這明顯打臉自己啊」、「市長，我家門口被路樹擋住，怎麼上班！」、「老哥明天雨才比較大」、「講得好像這兩天有達停班停課標準一樣」」、「市長今天不帥」、「你只帥兩天」、「好天氣你放假，風雨大到不行，你說要上班，真的很扯」、「怎麼感覺明天會比較嚴重」。

另外，也有網友說，「終於不敢再放假了！，也許是考慮到明天要發薪資，否則就得延到下周一8號才發」、「做出正確的判斷，是專業的回應」、「市長太棒了！我想上班了」。

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