為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台北正常上班上課！蔣萬安臉書被灌爆：明天風雨一定比昨天大

    不少網友抱怨，台北明天雨勢更大卻要上班感到不滿。（擷取自蔣萬安臉書）

    不少網友抱怨，台北明天雨勢更大卻要上班感到不滿。（擷取自蔣萬安臉書）

    2024/10/03 23:59

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕山陀兒颱風強度逐漸減弱為輕度颱風，台北市政府也宣布明天開始正常上班上課。台北市長蔣萬安今晚（3日）表示，明天台北未達停班停課標準，提醒民眾，明天外出記得攜帶雨具，注意自身安全。貼文曝光，沒想到引起不少網友調侃，「今天的市長不帥！」、「你只帥2天」。

    蔣萬安在臉書發文，山陀兒颱風在過去幾個小時強度減弱，預估明天台北市風雨未達停班停課標準，而為了在最短的時間內恢復首都市容，他已經請環保局、工務局全面加強清除市區道路樹枝、落葉雜物，也提醒市民朋友，明天外出記得攜帶雨具，注意自身安全，蔣萬安強調，「有任何狀況請通報1999市民專線，和我們一起守護臺北市」。

    該文曝光，引起許多網友熱議，「明天風雨一定比昨天大，這明顯打臉自己啊」、「市長，我家門口被路樹擋住，怎麼上班！」、「老哥明天雨才比較大」、「講得好像這兩天有達停班停課標準一樣」」、「市長今天不帥」、「你只帥兩天」、「好天氣你放假，風雨大到不行，你說要上班，真的很扯」、「怎麼感覺明天會比較嚴重」。

    另外，也有網友說，「終於不敢再放假了！，也許是考慮到明天要發薪資，否則就得延到下周一8號才發」、「做出正確的判斷，是專業的回應」、「市長太棒了！我想上班了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播